Ícaro y la diputada

Para la tarde de ayer, la diputada por Dajabón, Daritza Zapata, tenía convocada una “consulta ciudadana”, a celebrarse en el local del club “Ensueño Dajabonero”, con el propósito de obtener cierta suerte de “aprobación” de nuestro municipio en relación con un anteproyecto de ley mediante el cual dicha “legisladora” pretende le sea cambiado el nombre de Ramón Matías Mella -que lleva nuestro hospital municipal por más de ochenta años- por el de un médico meritorio de Dajabón ya fallecido, doctor José Manuel Rodríguez (Chelín).

A la hora en que escribo este artículo ignoro los resultados que arrojará tal “consulta”, pero puedo prever que no habrá ningún resultado conclusivo o determinante, o consensuado, habida cuenta de que, la única autoridad de aquel pueblo que se mantiene obstinada en ese despropósito, es la diputada antedicha.

Al anteproyecto nos oponemos el alcalde municipal, la gobernadora provincial, una pléyade de intelectuales nacionales, gran parte de la sociedad civil dajabonera, el presidente de la Comisión Nacional de Efemérides Patrias, don Juan Pablo Uribe, y una miríada de dajaboneros ausentes, dentro de los que me incluyo.

El alcalde y la gobernadora asistirán a la llamada “consulta” que, por demás, así decidiera por mayoría la refrenda al indicado adefesio, encontrará de frente a los senadores sensatos de la República Dominicana, mismos que, en su mayoría tienen un alto sentido de lo patriótico, del valor de los lábaros patrios y de la imagen de nuestros padres fundadores

De modo que, nuestra diputada y su anteproyecto tienen fecha de vencimiento. Aquél como tal y ésta en lo que hace a la estima de la que puede estar disfrutando y que, mientras más insista en ello, más disminuirá, pues los pueblos no siguen los perdedores, siguen a los vencedores, y perderá este pleito, lo vaticino. Ella no quiere oír la voz del pueblo, y le pasará como a Ícaro, quien desoyó las advertencias de su padre Dédalo de no continuar volando tan alto como para que el sol derritiera sus alas, que le fabricó de cera. Ícaro se distrajo en el ensueño de las alturas y, olvidando las advertencias, quiso volar más y más alto, hasta que los rayos del sol derritieron sus alas y se precipitó hacia la muerte.

La muerte política no es solo resultado de la suspensión de los derechos civiles y políticos, hay una peor, la decretada por el pueblo y, aunque “solo los muertos políticos resucitan”, la resurrección es, filosóficamente, un evento futurible, puede o no suceder. Diputada, retenga su actual vida política, ¡no se la juegue probando suerte!