Salud mental y psiquiatría forense en el nuevo Código Penal Dominicano

La salud mental constituye un desafío central para cualquier país, y la República Dominicana no es la excepción. Cuando se interceptan salud mental y ley penal, el reto se amplifica y exige respuestas normativas y técnicas adecuadas. En este contexto, el nuevo Código Penal dominicano representa un hito jurídico que busca actualizar el marco normativo frente a las realidades sociales contemporáneas. Desde la perspectiva de la psiquiatría forense, resulta imprescindible analizar cuáles disposiciones favorecen la atención a la salud mental dentro del sistema de justicia y cuáles aún presentan limitaciones, aunque no deja de ser un avance relevante para el país en materia penal.

Entre los aspectos positivos, el Código introduce un mayor reconocimiento de la inimputabilidad en personas con trastornos mentales graves. Esta disposición amplía la perspectiva judicial hacia un tratamiento más ajustado a las condiciones de salud mental de los ofensores, estableciendo medidas de seguridad —como internamientos en centros especializados— en lugar de sanciones penales convencionales (Pellerano & Herrera, 2025).

Ello evita la criminalización de individuos cuyo actuar estuvo determinado por la incapacidad de comprender o dirigir sus actos (Villate, 2019). Asimismo, se abre la posibilidad de tratamientos ambulatorios bajo supervisión judicial, lo cual responde a enfoques contemporáneos más rehabilitadores que punitivos.

El Código también incorpora medidas de protección a víctimas en situación de vulnerabilidad psíquica, al reconocer que las secuelas de la violencia o del delito pueden comprometer seriamente la estabilidad mental. En este sentido, se fortalecen los mecanismos de reparación integral y de atención médica, psicológica y social (Código Procesal Penal RD, 2010).

No obstante, persisten deficiencias estructurales significativas. El país carece de una red nacional de unidades de seguridad y de salud mental penitenciaria y forense que respalde las medidas previstas en la normativa. En la práctica, existe el riesgo de que los internamientos terapéuticos se ejecuten en cárceles comunes sin condiciones adecuadas, lo que contradice el espíritu del Código y reproduce problemas históricos de desatención. La ausencia de protocolos estandarizados para la evaluación pericial constituye otra limitación relevante.

Aunque se reconoce la función del perito psiquiatra, no se definen criterios uniformes para valorar la inimputabilidad, la peligrosidad o la capacidad procesal. Esta falta de precisión abre la puerta a interpretaciones erradas y sobre todo de falencia en el informe pericial psiquiátrico forense entregado al tribunal, dando posibilidad a que se realicen informes complacientes que comprometan la objetividad pericial.

Otro punto crítico se relaciona con los delitos cometidos bajo consumo problemático de sustancias.

Si bien el Código contempla el tratamiento como alternativa, el sistema penitenciario nacional carece de programas efectivos de desintoxicación y rehabilitación, perpetuando el ciclo de reincidencia (Villate, 2019).

En conclusión, el nuevo Código Penal dominicano constituye un paso significativo hacia un abordaje más humano de la salud mental en el ámbito penal. Sin embargo, su éxito dependerá de la creación de estructuras forenses y sanitarias especializadas, de la capacitación continua del personal y de la consolidación de un sistema dual de justicia y salud. De no materializarse estos aspectos, las disposiciones legales corren el riesgo de quedar en el plano normativo, sin impacto real en la práctica judicial y penitenciaría.

La autora es psiquiatra experta en materia de forense