El Salto de la Pulga

1 Cerveza Presidente lanzó la campaña “Somos Gente Dura”, y Banreservas “Somos invencibles”. Ojalá no mal interpretemos la intención de ambas, creyéndonos personajes de Marvel.

2 No fue hasta que comenzaron los tiros y cayeron dos muertos, cuando la policía de Santiago se enteró de que, todavía a las cinco de la mañana del lunes, había una fiesta encendida en Pueblo Nuevo.

3 Antes de emitir juicio sobre el tema de evaluación de jueces, no olvide que todo juez de altas cortes ha llegado a esa posición con el impulso de un sector político. ¿Ok?

4 Con el precio actual del oro y la proyección a futuro, como que urge renegociar el contrato con la Barrick Gold.

5 Reservemos los merecidos aplausos al presidente y canciller dominicanos, para cuando veamos la fuerza anti pandillas desembarcando en Haití. (Ya Panamá dijo que no enviará nada.)

6 Para decir lo que dijo, respecto a la participación de “familias poderosas” en el escándalo de Senasa, Humberto Salazar debe de estar bien blindado de pruebas.

7 Si Jesús es negro, como proclaman los haitianos en Dajabón, ¿cómo es que no se conduele de los millones que, ahí cerquita, comparten su color de piel y viven un eterno viacrucis?

8 El presidente de la JCE debe haber amarrado el asunto de los seis mil millones para la nueva cédula, porque ya firmó el contrato con la empresa ganadora de la licitación. ¿Y los cuartos dónde están?

9 El sábado conocí Ágora Santiago. Sin dudas, los santiagueros poseen el centro comercial más acogedor y moderno del país.

10 Si usted no es un empresario multimillonario, ni figura política de pisable larga cola, transportarse en un vehículo blindado define su perfil.

11 Inexplicable, que a la diabólica hora de las 5:00 p.m., no haya un policía para poner orden en el sancocho de tránsito que se arma en Bolívar con Lincoln y en Rómulo con Churchill.

12 El sargazo vino tan fuerte este año, que las brigadas de limpieza en las playas hoteleras no le hacen ni cosquillas.

13 Según una supuesta encuesta, 63.3% de dominicanos dice es mala la situación económica del país. ¿Alguna vez la mayoría ha dicho que está buena?

14 Si ve un camión transitando por la izquierda, no debe ser de Fenatrado, ya que, según ellos, tienen “autorregulación”. Pero, ¿la respetan?

15 La explicación que ofreció el diputado Bray Vargas en la Cámara, fue un error. Reavivó un tema que ya se agotaba en las redes. ¡Asesórese!

