Las ruinas de Oriente

Los historiadores no se ponen de acuerdo (para variar), pero, existe el consenso de que en algún día del mes de septiembre del 480 a.C., Jerjes –Gran Rey persa– contempló toda Atenas envuelta en fuego, y que, con particular deleite, se complació en ver cómo la Acrópolis ardía como un inmenso sacrificio ofrecido a los dioses que moraban en ella.

Si el propio Jerjes estuvo directamente presente al momento de la ejecución de la orden, o sí, por el contrario, contempló el incendio desde la cercana colina de Filopapos, sentando sobre el trono que se había traído desde Persépolis, es una cuestión sobre la que tampoco hay consenso.

En lo que sí existe unidad es en torno a la importancia capital de la quema de Atenas para todos los griegos –e incluso para Occidente, y toda la humanidad–, ya que ese hecho galvanizó la voluntad ateniense, haciéndole confiar en que resistirían a un enemigo formidablemente superior que estaba decidido a destruirlos. En efecto, el 26 de septiembre, los sueños imperiales persas naufragarían en Salamina, y, siendo simplistas, la revancha terminaría con la quema de Persépolis de manos del divino Alejandro –50 años después– quien, en medio de una borrachera memorable, decidió ajustar cuentas y cobrarse la afrenta a los atenienses, en calidad de Hegemón de todos los griegos

Hoy, 2,500 años después, las ruinas de aquella otra Acrópolis construida –por el magnífico Pericles– sobre los restos humeantes de la anterior, se enseñorean sobre Atenas, recordándole a los tantas veces derrotados griegos su pasado glorioso, y que, en las noches –por qué no–, más que un simple elemento decorativo en la estética urbana, la iluminación de sus milenarias columnas es también un nuevo faro con el cual guiarse en la tenebrosa oscuridad que amenaza con apagar los valores occidentales que representa su legado.

Con Europa invadida, el liderazgo liliputense de Bruselas –y sus secuaces locales– asiste gustoso a la colocación de todos los clavos en el ataúd de la cultura occidental, a ambos lados del atlántico.

Con los enemigos, no en las puertas, sino adentro; con los fundamentalistas islámicos promoviendo la aplicación de la Sharia y todas las leyes de Umma dentro de las sociedades europeas –mientras hacen que la mayoría de sus políticos renieguen de esa verdad, sobre la base de argumentos genuflexos y entreguistas–, la caída de que lo representa esa Acrópolis será cuestión de tiempo.

Vuelvo y diviso la Acrópolis arder, esta vez consumida en las luces que la alumbran en la noche, y pienso en todo el devenir de Occidente desde aquel fuego hasta hoy. Imperios vinieron y cayeron; líderes que parecían eternos, luego desaparecieron. Todo el poder ha sido tan efímero que, pensando en sus ruinas, pienso también en lo que dijo Martí, porque, “toda la gloria del mundo, cabe en un grano de maíz”.