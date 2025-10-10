Evaluación o desclasificación

La evaluación a la que fueron sometidos los jueces Pilar Jiménez Ortiz y Manuel Alexis Read Ortiz por el Consejo Nacional de la Magistratura no concluyó con una simple no ratificación. A mi entender, lo que ocurrió fue una descalificación técnica y funcional. No solo no pasaron. Fueron, en términos prácticos, quemados en su oficio.

Si bien el presidente de la República ha invocado la Constitución y la ley como marco de legitimidad, cabe preguntarse si se respetaron también los principios de coherencia metodológica que toda evaluación institucional exige. Planificar no es solo definir el calendario o el número de vacantes. Es establecer con precisión qué se evalúa, con qué criterios, bajo qué parámetros, y cuál es el perfil esperado. Lo demás, es discrecionalidad sin rostro técnico.

El hecho de que los jueces evaluados no hayan sido ratificados y que al mismo tiempo se les haya negado cualquier reconocimiento de mérito, equivale a una exclusión pública sin apelación.

Más grave aún, cuando no se explicitan los fundamentos, la no ratificación se convierte en sentencia. Y no hay proceso de evaluación serio que se legitime sin explicar el porqué de sus decisiones.

Las vacantes están ahí. Se abrirá el proceso. Se presentarán postulaciones. Pero los nombres que se bajaron, sin claridad ni transparencia, quedarán marcados. La evaluación, en este caso, no promovió ni mejoró. Eliminó.

Evaluar no es sustituir, es valorar con justicia. Y eso requiere, más que fórmulas legales, responsabilidad institucional.

Solo queda esperar que los sustitutos obtengan mejor calificación, si bien no sea por pura gracia de una relación que alguien se enquiste donde no debe.