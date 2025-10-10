“No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación”, Filipenses 4:11.

Este versículo es el preámbulo para aprender a vivir. Acaso la asignatura más necesaria para quienes aún no conocen el contentamiento.

Pablo escribe: “Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia”. La vida cristiana enseñada a existir en cualquier circunstancia. Por supuesto, manteniendo el gozo de la salvación.

Ese equilibrio nos permite huir de la tentación de la teología de la prosperidad. También de la miseria humana. La vida es dar y recibir. El apóstol afirma: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.