Palabras o hechos: la verdadera defensa

Cada cierto tiempo escuchamos a alguien decir que saldrá “a defender al presidente”. Pero surge una pregunta esencial: ¿se defiende a un mandatario con discursos y elogios, o con resultados concretos que impacten a la sociedad?

La defensa verbal es la más frecuente y cómoda: frases diseñadas para agradar al poder, alabanzas que presentan a los presidentes como los más visionarios o los mejores de la historia. Abundan las palabras, pero escasean los resultados. La verdadera defensa nace del compromiso con la verdad y con la nación, de la observación directa y detallada, y de la capacidad de convertir información en soluciones concretas.

Acciones concretas que defienden a un mandatario

Entre 1990 y 1996 recorría el país cada fin de semana, visitando comunidades del interior, y encontraba escuelas sin pupitres, calles sin asfaltar, barrios sin electricidad. Caminaba por las calles, visitaba hospitales y conversaba con vecinos para escuchar sus necesidades.

En esos viajes se detectaban muchos problemas: bombas de agua dañadas, caminos vecinales en mal estado, mala asignación de apartamentos, deterioro de escuelas, falta de electrificación… En fin, todas las semanas identificábamos las necesidades reales de la población.

Cada lunes presentaba directamente al presidente Joaquín Balaguer estas situaciones, en reuniones privadas y sin intermediarios. El mandatario confiaba plenamente en la información directa que le llevaba, lo que permitía tomar decisiones rápidas y acertadas, transformando la observación en acciones concretas que mejoraban la vida de las personas.

Al ocupar la Presidencia, un mandatario se convierte en parte de la historia del país, y su legado depende de las decisiones que tome y de cómo enfrente los problemas reales de la población.

Resultados que hablan por sí mismos

Cada acción se materializaba en mejoras tangibles: Calles pavimentadas donde antes no había camino. Escuelas con aulas nuevas y mejor equipamiento. Sistemas de agua potable que transformaban la vida diaria. Electrificación de parajes remotos. Corrección de asignaciones injustas de apartamentos.

Incluso pequeños proyectos, como la instalación de un puesto de alimentos de primera necesidad, se resolvían de inmediato gracias a la coordinación directa con las instituciones y al seguimiento personal, informando siempre al presidente sobre los resultados.

El respaldo ciudadano como escudo real

Cuando un mandatario logra avances concretos, la aprobación popular se convierte en su defensa más sólida.

Ejemplos internacionales lo confirman: en Alemania, Olaf Scholz mantuvo cerca del 60% de aprobación en 2023 gracias a su manejo de la economía y la crisis energética. En América Latina, los presidentes que implementan políticas efectivas en educación, salud y seguridad reciben un respaldo estable.

En El Salvador, Nayib Bukele mantiene una aprobación superior al 85% por la reducción de la violencia, aunque su gestión genera debates internacionales sobre derechos humanos. Esto demuestra que los resultados concretos fortalecen la legitimidad y la confianza ciudadana.

Transparencia y resultados: la defensa más fuerte

En la República Dominicana, la percepción del gobierno depende de asuntos cotidianos: el costo de los alimentos, el precio de las medicinas y el elevado costo de la factura eléctrica.

La verdadera defensa de un presidente se construye con hechos visibles, no con alabanzas ni discursos vacíos. Defender con resultados también fortalece la institucionalidad, porque refuerza la confianza pública en el Estado y demuestra un compromiso genuino con la vida de los ciudadanos.

Reflexión final: defender con hechos es defender la memoria

Buscar lo malo no significa enfocarse en lo negativo, sino asumir la responsabilidad de enfrentar los problemas con intención de solucionarlos. La transparencia, la escucha activa y la acción inmediata son herramientas poderosas para transformar desafíos en oportunidades.

Al final, un presidente no se defiende con palabras ni lisonjas; se defiende con acciones, instituciones fuertes y resultados que mejoren vidas.

Y así aprendí que el norte que guiaba mis pasos cada fin de semana no eran los elogios ni las apariencias, sino la verdad sobre lo que afectaba a la ciudadanía. Como me dijo el presidente Balaguer:

“Dígame siempre lo malo, que son las cosas que afectan a los ciudadanos, al país y al gobierno.

Y recuerde: la verdad es terrible, pero saludable, terrible pero saludable.

Así se defiende a un presidente.