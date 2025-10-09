Valorar antes de perder

“Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde” es una verdad que atraviesa la experiencia humana.

A menudo vivimos rodeados de personas, momentos y bienes que consideramos seguros y permanentes, sin detenernos a valorarlos.

Solo cuando la distancia, el tiempo o la pérdida los arrebatan de nuestro lado, descubrimos cuánto significaban. Es un llamado a la gratitud diaria.

Por la salud, la familia, los amigos, la paz que muchas veces pasamos por alto.

Reconocer el valor de lo que tenemos mientras está presente nos libra de lamentos futuros.

La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en reconocer y valorar lo que ya poseemos, evitando que el lamento llegue demasiado tarde, cuando ya no se puede recuperar.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.