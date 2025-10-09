Tecnologías emergentes: un desafío para los derechos fundamentales

Los avances tecnológicos forman parte de la evolución humana, hecho considerado como una realidad imperante; propia de la sociedad del conocimiento y la era de la información. La transformación que han vivido las naciones en el siglo XXI es sustancial, campos como el internet de las cosas; inteligencia artificial; biotecnología; realidad virtual; la robótica; han transmutado aspectos sociales que definen significativamente desde las formas de adquisición de conocimientos hasta la forma en que vivimos e interactuamos en términos globales.

Por consiguiente, se producen masiva y constantemente contenidos digitales que trascienden las fronteras geográficas gracias a la conectividad, impulsando así la globalización y dando paso con ello a la interconexión entre ideologías políticas; sociales; económicas y culturales. En este contexto, los derechos fundamentales juegan un papel protagónico en virtud de los desafíos que devienen del desarrollo y el potencial transformador de las tecnologías emergentes y las estrategias encaminadas al fortalecimiento de las garantías a estos derechos.

Por lo que, ciertamente constituye un verdadero desafío para las naciones establecer mecanismos de protección y garantías a los derechos fundamentales relacionados no sólo con el acceso a la información, sino también con el proceso mismo de adaptación de las tecnologías críticas y emergentes conjugadas con el uso razonable que se hace de éstas a través de programas y aplicaciones tecnológicas.

Para fundamentar lo establecido precedentemente, es determinante analizar cómo a través de algunas tecnologías emergentes se invade la privacidad individual lesionando significativamente el derecho a la intimidad y el honor personal. Asimismo, es necesario profundizar sobre los mecanismos de protección que rigen las plataformas de redes sociales para salvaguardar el derecho a la libertad de expresión e información en un contexto social y cultural donde se promueven constantemente los discursos de odio que acentúan la discriminación y desigualdad.

De igual manera, el crecimiento exponencial de programas y aplicaciones tecnológicas con algoritmos capaces de simular contenidos creados por seres humanos, pone en un estado grave de vulnerabilidad el derecho de la propiedad intelectual. Este hecho constituye un desafío considerable para las naciones que cuentan con mecanismos tradicionales y poco sofisticados para regir esta materia.

Respecto a los desafíos que representan las tecnologías emergentes relacionados con el derecho a la salud, educación y al trabajo, la desigualdad en el acceso y los aspectos relacionados con la brecha digital instauran los verdaderos retos. ¿Qué significa esto? Esto significa que los desafíos se agudizan en la medida en que no todos tienen acceso a internet; en la medida en que proliferan informaciones no fidedignas y; en la medida en que no existen las suficientes herramientas tecnológicas y legales para proteger datos confidenciales de ataques cibernéticos.

Sin duda, la tecnología tiene el poder de transformar naciones; diversidad de aspectos de la vida humana se simplifican gracias a ésta. Sin embargo, nunca había sido tan necesario como hasta hoy, implementar mecanismos de acción concretos que garanticen los derechos fundamentales.

lerinsantana@gmail.com