Una oportunidad de oro (perdida)

Sobrepasado el quinto año del gobierno, todo será un lento rodar hasta 2028. El problema no es el tiempo de aquí a allá (que todavía es mucho), sino el listado de pendientes que se acumulan entre lo urgente y lo necesario; entre lo coyuntural (la administración PRM) y lo estructural (déficits en servicios públicos y obras de infraestructuras acumulados por décadas). Todo el poder conlleva toda la responsabilidad, y el poder congresual absoluto implica la obligación de dar buen uso a esa capacidad de reorganizar institucionalmente el Estado, reformar leyes desactualizadas, aprobar las necesarias, etcétera.

Con el oro superando los 4,000 dólares la onza, la persistencia en las condiciones de inestabilidad política global e incertidumbre en las variables macroeconómicas, hacen suponer que el metal seguirá siendo refugio de preferencia de capitales que buscan seguridad y estabilidad –y que su tendencia al aumento se mantendrá–, por lo que, cabe preguntar ¿qué estamos haciendo –como país– para aprovecharnos de esa racha que se vislumbra como duradera?

Con más de 30 millones de onzas en las concesiones exploradas y/o explotadas (US120,000 millones), la pregunta de cómo nos beneficiaremos a futuro es pertinente, de cara a proyectar presupuestos y acciones; porque la pregunta de por qué no nos estamos beneficiando mucho más en el presente, más que a reflexión, llama a indignación.

Habría que apelar al realismo mágico macondeano o la retórica testicular, para encontrar una explicación que justifique el estado de “España Boba” minera que vivió el país durante el periodo 2020-2024; periodo en el cual, no obstante habiendo demostrado la Barrick –en plena pandemia – a través del pago adelantado de impuestos que postergaron la implementación de un ajuste fiscal necesario –pero improcedente en tiempo y contexto–, la importancia de contar con operaciones mineras en activo, se adoptó un laissez passer ministerial que retrasó en cuatro años la expansión de la capacidad de molienda de la compañía, y, por ende, su capacidad de minar, procesar y vender más oro.

Lo de cómo durante cuatro años no se otorgaron los TDRs mineros y ambientales de la presa de colas de Barrick o los correspondientes a Goldquest (San Juan 4,000,000 de onzas) y Unigold (Dajabón, 1,,000,000 onzas), algún día habrá que explicarlo con verdades, no con mentiras; y, aunque los políticos son maestros en el inútil arte de buscar excusas, los anteriores ministros de Energía y Minas, y Ambiente, antes de justificarse, deberían calcular en días (y en millones de dólares) lo que significaron esos cuatro años…

Con dos años y diez meses por delante, ¿el gobierno acelerará el paso y ejecutará (a tiempo) las acciones para viabilizar la permisología necesaria para explorar, explotar e incrementar la producción de oro?, ¿se sentará a renegociar el contrato CEAM con la Barrick?, o, cuando el oro roce la barrera de los US5,000 (¿o US6,000?), ¿continuaremos lamentándonos?