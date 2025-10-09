La educación superior ante su mayor reto: reinventarse o quedarse atrás

La educación superior dominicana enfrenta un momento decisivo. En un mundo cada vez más marcado por la globalización, la inteligencia artificial, las crisis climáticas y los cambios en las dinámicas del trabajo, nuestras universidades no pueden seguir operando con modelos del pasado. Aunque algunas instituciones han emprendido tímidos pasos hacia la innovación, muchas aún se encuentran atrapadas en estructuras obsoletas, con escasa conexión con las necesidades reales del entorno social y productivo del país.

Hoy, más que sobrevivir o aumentar la matrícula, el verdadero reto es trascender: convertirse en motores de innovación, desarrollo humano y transformación social.

Desde mi perspectiva, tenemos cinco desafíos estratégicos para la transformación que deben orientar cualquier agenda universitaria. No son los únicos, pero sí urgentes si aspiramos a una visión sólida y sostenible a largo plazo:

El primero es rediseñar los currículos con visión de futuro: los planes de estudio deben responder a las realidades del contexto nacional e internacional, incorporando competencias emergentes, pensamiento crítico y flexibilidad formativa; Modernizar la gobernanza institucional y diversificar ingresos: las universidades deben volverse más sostenibles y menos dependientes de la matrícula o los fondos públicos. Esto implica fomentar el intraemprendimiento, profesionalizar la gestión y enfocarse en resultados tangibles; Vincular la universidad con la sociedad, la empresa y el Estado: las IES deben asumir un rol activo en la formulación de políticas públicas, alineando su oferta y producción de conocimiento con las prioridades del desarrollo nacional.

Además, fomentar la “triple hélice” como ecosistema para el desarrollo: universidad, empresa y Estado deben trabajar como aliados estratégicos, compartiendo recursos y objetivos para generar innovación con impacto y, finalmente, impulsar redes de colaboración interuniversitaria: las alianzas entre universidades nacionales e internacionales se han convertido en una herramienta fundamental para potenciar capacidades, intercambiar buenas prácticas y consolidar la transformación.

En este contexto de transformación, que ciertamente es urgente, emerge una preocupación profunda: la propuesta, aún poco clara y carente de discusión pública, de fusionar el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) con el Ministerio de Educación (MINERD). Aunque la intención podría justificarse en términos de eficiencia institucional, el proceso ha estado marcado por la ambigüedad, la falta de transparencia y la ausencia de un debate técnico multisectorial, lo que genera serias dudas sobre su conveniencia.

Entre los principales riesgos que identificamos, destacamos: Confusión de funciones y niveles educativos, ya que la educación básica, media y superior responden a lógicas diferentes. Unificar sus estructuras sin un análisis técnico profundo y sin un plan nacional articulado podría generar disfunciones graves; Riesgo de despriorizar la ciencia y la tecnología, al absorber el MESCyT dentro de un ministerio más amplio, la agenda universitaria y científica podría perder visibilidad, retrasando respuestas clave a los desafíos del país. A esto se suma la posible pérdida de especialización técnica acumulada durante años y el debilitamiento de la autonomía universitaria, pues la centralización excesiva podría afectar la capacidad de las universidades para tomar decisiones propias, innovar y adaptarse con agilidad a las necesidades del entorno global. Además, la ambigüedad institucional podría frenar la inversión y el desarrollo académico.

Es importante, nuevamente, dejar claro que no se trata de rechazar el cambio, como algunos sectores han interpretado, probablemente por el desconocimiento del sistema educativo, que es complejo. Nuestra posición no es contraria al cambio ni a la mejora del sistema educativo en su conjunto. Todo lo contrario. Somos conscientes de que el país necesita reformas profundas, pero también responsables, claras y participativas. La transformación del sistema de educación superior no puede quedar atrapada en una reestructuración improvisada. Entendemos que, para que la educación universitaria pueda trascender, el Estado dominicano debe garantizar un marco institucional fuerte, especializado y comprometido con el futuro.

Ya que mientras las universidades luchamos por ser más relevantes, el Estado tiene la responsabilidad de fortalecer, no debilitar, as estructuras que las sostienen. Si realmente aspiramos a una educación superior alineada con los desafíos del siglo XXI, se necesita una institucionalidad autónoma, sólida, transparente y orientada a largo plazo.

Es importante que todos entendamos que la educación, no solo la superior, sino en todos sus niveles, no es un gasto: es una inversión estratégica para el desarrollo del país. Toda decisión que la afecte debe tomarse con visión, evidencia, participación y compromiso.

