Destitúyalo Presidente

En octubre de 2023, Jorge Zorrilla Ozuna le hizo prometer al presidente Luis Abinader que le daría una oportunidad de pertenecer al tren gubernamental. El mandatario aceptó y casi dos años después, en agosto de este año, fue nombrado como director de Desarrollo Fronterizo. Tras su juramentado en el cargo, Ozuna admite que cancelará personas para colocar a sus simpatizantes.

No hay mucho que esperar de Zorrilla Ozuna, no importa el cargo que ocupe. Cuando dirigía el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), hasta el propio Luis Abinader lo acusó de quebrar esa institución, además de que el clientelismo político no faltó. No mencionaré la acusación en 2006 que le hizo el entonces procurador Francisco Domínguez Brito.

Abinader se sigue equivocando, una persona que no piensa volver a dirigir República Dominicana y quiere que su imagen, al terminar su mandato, tenga la apreciación de la mayoría, no debería permitirse tener una persona así en su gobierno. Ozuna no suma, hace perder, en especial, la transparencia que ha sido la frase más usada en todos los discursos de este gobierno.