Una mujer a la presidencia de la SCj

La decisión del CNM, de no ratificar a tres jueces de la SCJ que se sometieron a evaluación con la aspiración de repetir en el cargo, ha recibido apoyo y rechazo a la vez.

Fue una decisión tomada por el CNM dentro de sus facultades constitucionales y legales, un aspecto que no ha sido cuestionado. La mayor crítica ha sido que no se mantuviera a jueces que tuvieron un buen desempeño en la magistratura. Me hubiese gustado que, al menos uno o una, hubiese sido ratificado para que se demuestre que hay interés de continuar con las buenas ejecutorias. Me inclinaba por la jueza Pilar Rufino Jiménez, a quien no conozco personalmente, pero he dado seguimiento a su gestión al frente de la primera sala de la Suprema, que me merecen respeto. Y después de ver su ponencia ante el CNM, creo que hubiese sido una excelente presidenta de la SCJ. Ya es hora de que tengamos a una mujer al frente de esa Alta Corte. Ahora bien, debo aclarar que no apoyo la inamovilidad de los jueces. Hay que dar paso a personas que han hecho carrera en el tren judicial y abogados con una buena trayectoria en su ejercicio legal. Y tampoco hay que premiar un mal desempeño.

Habrá que ponderar un periodo más largo, por ejemplo de 9 años, sin reelección como en el TC, sin necesidad de someterlos a una evaluación cuyos resultados luego no sean valorados, porque priman otros intereses, generalmente el político. Esperemos a ver quienes serán los próximos jueces que escogerá el CNM en el proceso que tiene abierto. Reconozco también que en la clase jurídica y en el sistema judicial hay abogados y jueces con suficiente preparación, que pueden hacer un trabajo igual o mejor que los salientes. Amén.