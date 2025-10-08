Ideas para romper el molde

Las ideas no convencionales, las que sorprenden de manera espectacular y son capaces de mostrar historias disruptivas y asombrosamente impactantes, tienen hoy día más importancia que nunca.

Pues es la forma más convincente de poder llegar a audiencias abrumadas, de establecer una diferencia entre las marcas y de romper con lo manido.

En el marco de una premiación reciente en Las Vegas, a la que asistieron las mentes creativas más brillantes de la industria publicitaria, en uno de sus paneles se expusieron fórmulas para hacer que las ideas más imposibles lleguen a ver la luz.

Según la nota publicada, estos gigantes de la creatividad coincidieron en que la grandeza de las ideas descansa en su capacidad de sorprender.

También enfatizaron acerca de las cosas que se deben hacer para convencer a los clientes acerca de esos propósitos que en principio lucen descabellados, pero que guardan un poder enorme de sorpresas que terminan seduciendo de manera mágica por su "novedosidad". Señalaron que “el secreto está en dejar de tratar a los clientes como meros compradores y empezar a construir relaciones de confianza a largo plazo”.

Siempre henos dicho que detrás de campañas que rompen moldes, siempre hay un cliente que da luz verde a su agencia y cree en sus aparentes locuras. Ese respaldo de fe es esencial para poder llegar a instancias novedosas donde la sorpresa y el asombro dejan con la boca abierta a todo el mundo.

De igual manera, los ponentes hablaron de la importancia de la resiliencia, resaltando que las ideas rechazadas no deben ir al «cementerio», sino al «aparcamiento», listas para ser retomadas cuando llegue el briefing adecuado. «Nuestro trabajo consiste en ser resilientes: siempre hay una idea mejor al otro lado», señalaron.

Al final dejaron unos consejos de los cuales comparto dos que particularmente entiendo son esenciales y útiles en la tarea:

• Ser auténticos y no dejarse arrastrar por la mediocridad del facilismo.

• Y Experimentar sin miedo, dejando entrar lo absurdo en el proceso.