A principios de los ‘80, ante una de esas oleadas de violencia policial, la gente ‘pegó el grito al cielo’ y ante la queja, el presidente Jorge Blanco ‘bajó la línea’ -como me dijo en su momento un ex jefe de la Policía- de que los agentes ‘dejaran de matar’ en las calles y los que se vieran involucrados serían arrestados, investigados, traducidos a la justicia y casi seguro ‘perderían la ropa’.

Ante la ‘orden’-amenaza los policías en las calles ‘miraban para otro lado’ -me comentó el ex jefe- cuando se veían en medio de una confrontación con presuntos delincuentes… los antisociales ‘se crecieron’… y la criminalidad aumentó… y la gente, entonces, se quejó por ello.

Se cuentan jefes de la Policía de ‘línea dura’ y ‘civilistas’. Los nombres se conocen. Los hechos los tipifican. Y se dice que desde dentro de la misma policía, cuando se quiere ‘calentar’ a un jefe policial le ‘tiran unos muertos en los pies’.

Los informes anuales del Departamento de Estado EEUU, desde los '90, recuerdo, acusan a la policía dominicana de protagonizar ‘ejecuciones extrajudiciales’. Los informes han sido rebatidos por la autoridad y refrendados por las organizaciones de Derechos Humanos. Se dice que en esos informes el Congreso norteamericano sustenta la asistencia económica al país.

La muerte a tiros de cinco hombres en Santiago fue ‘mucho con demasiado’, como dice el refranero.

Wilson Camacho, procurador encargado de persecución del delito, dijo que el caso de Santiago fue una “ejecución extrajudicial”… 11 policías están presos y enjuiciados.

¿Influirá esto en la acción policía, cuestionada en los últimos tiempos por el uso de la fuerza letal en las calles?

No tengo la respuesta. ¿Me ayudan?