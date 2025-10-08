De lo del CNM, ¿culparemos a Einstein?

Más allá de las complejas ecuaciones, que explican la ley de la relatividad, en la medida en que avanzamos en este tiempo de cambios tecnológicos, del resurgir de las visiones autoritarias del ejercicio del poder y de la banalidad que impera en las más populares propuestas artísticas del momento, queda la impresión, de que hoy se impone la idea de que todo es relativo.

Esa es la primera impresión que le llega a uno al observar como el Consejo Nacional de la Magistratura, CNM, ha despachado la evaluación de 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia.

La referida evaluación no ha sido más que un teatro, para cumplir el mandato constitucional, quedando soberanamente claro que no se ha ido a evaluar, sino a cumplir con el paso previo para la sustitución de esos magistrados.

En sentido estricto, evaluar presupone algún método para ponderar, en este caso, el desempeño profesional de esos jueces y determinar si deben seguir o no en sus funciones. Resulta que la impresión general es de que los mismos han cumplido ha cabalidad su labor, que gozan aún de lucidez y capacidad para decidir sobre los asuntos que llegan a esa alta corte y que no hay razones de peso para su sustitución, pero se les sustituye.

Ya las actas lo confirmarán o no, pero se alega que el presidente ha ejercido su voto calificado para decidir el caso ante la votación dividida.

Su respuesta en La Semanal, ha sido más que elocuente, que se ha procedido de acuerdo al mandato constitucional, lo que no ha aplacado en lo más mínimo las críticas a la decisión de marras.

Viene a ser que aquí la relatividad que se invoca es lo que han hecho otros, atrás quedaron las rotundas afirmaciones de que se actuaría con apego estricto a la ley y a la independencia de la justicia, al parecer esa independencia sólo se refiere a la visión particular del poder, de la labor del Ministerio Público.

Y como ahora es deporte nacional andar buscando culpables de todo en el pasado, así de la deuda externa, como de la crisis energética, no hay que extrañar que terminemos culpando a mismo Albert Einstein y a la ley de la relatividad, del porque el mundo es de un color, institucional, correcto y transparente, cuando se ve desde la oposición, y de otro y distinto cuando se ve desde el poder.

Parece que estamos condenados a avanzar y retroceder con el mismo ímpetu, en cada una de las áreas en las que proclamamos los avances institucionales del país.

Queda claro que de lo que se trata es de escoger jueces afines al poder de turno, de llenar la cuota, propia. Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, no son sustituidos por faltas en su desempeño, por disminución de sus facultades, sino por haber sido designados por el CNM en otro tiempo, al calor de otro Gobierno.

Por mucho que se diga lo contrario, el asunto es hacer lo mismo que antes se criticaba, por aquello de que, “el poder es para ejercerlo”. Que todo es relativo. Por aquí alguien me grita, que, “todo es asigún”, se dice en criollo.