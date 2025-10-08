60 años de prisión, populismo y sobredosis carcelaria

El recién aprobado Código Penal Dominicano registra un aumento significativo en su escala punitiva, elevando las penas por hechos graves hasta 40 años de prisión mayor y 60 años por cúmulo de penas, tanto en concurso real de infracciones como en la ejecución de las penas en casos de condenas por hechos distintos en procesos distintos. Este contexto normativo que produce esta inflación penal obedece al populismo punitivo, que ha movido al aparato legislativo a aumentar irracionalmente las sanciones, sin ningún fundamento científico basado en las teorías criminológicas, para evitar el reproche social a su función legislativa, tendencia esta, a la que la doctrina moderna ha llamado derecho penal simbólico.

Por un lado, la pena privativa de libertad es un arma de doble filo que protege bienes jurídicos, pero que al mismo tiempo lesiona otros, resultando ser tan necesaria como perjudicial. Por otro lado, el populismo punitivo anima constantemente al legislador al aumento desmedido de las penas restrictivas de libertad, entendiendo que con ello remedia los problemas de inseguridad ciudadana y delincuencia común. Sin embargo, se ha comprobado que no garantiza la reducción de los crímenes y los conflictos sociales, por la sencilla razón de que no ataca las causas que generan las conductas antijurídicas, de manera que, las soluciones punitivas que han dado la aplicación del derecho penal simbólico en esta nueva codificación, desbordan los límites utilitarios de la sanción penal que, de ninguna manera, solucionarán los problemas de la criminalidad.

Legislar para imponer una pena de 60 años de prisión a un ser humano implicaba un necesario y profundo estudio social y político-criminal, sobre todo, para determinar la eficacia de la misma. Igualmente, hacer un balance ponderado del tema en cuestión con la norma constitucional examinando cuidadosamente su compatibilidad con los principios de intervención mínima, humanidad, proporcionalidad y reinserción social, partiendo de que el propio artículo 2 del nuevo Código Penal sostiene que “los principios establecidos en el mismo prevalecen frente a cualquier otra disposición que este contenga”.

Consecuentemente, debido a los efectos nocivos del populismo punitivo, la inflación de las penas y la sobredosis carcelaria sin aval científico, terminan, lamentablemente, en fines distintos a los que debe perseguir una norma penal democrática.

Ahora bien, lo que no explica el fenómeno populista es que la progresiva inseguridad ciudadana y la delincuencia son el producto de múltiples factores individuales de violencia familiar, o problemas económicos de personas socialmente excluidas, que no tienen empleo, vivienda, educación, ni salud, y necesitan satisfacer mínimamente sus necesidades básicas a las que se les dificulta acceder. De esto se infiere, con lógica contundente, que la alternativa de disminuir el desempleo resulta ser una política criminal más racional y eficaz que la de aumentar las penas privativas de libertad y del otro desaguisado estatal que significa construir más cárceles.

Aumentar las penas no ha servido, ni servirá nunca, para prevenir, mucho menos para controlar la criminalidad. Esto sólo generará un sentimiento ilusorio de tranquilidad colectiva, que de ninguna manera responde a la necesidad de la pena ni a sus fines resocializadores, por eso, es oportuno parafrasear al maestro Rodríguez Manzanera quien plantea que “las penas largas no rehabilitan, solo disocian, enferman, estigmatizan y aniquilan moralmente al condenado”.

60 años de cárcel en un país con un sistema carcelario fallido, además de contravenir gran parte de los principios en los que se cimenta la nueva normativa, aleja cada vez más la posibilidad de reinserción social de los penados que proclama la norma suprema. Construir más cárceles es perpetuar el holocausto penitenciario que ya tenemos; es legitimar el fracaso de la justicia penal, pues estas son insaciables, inhumanas, socialmente ineficaces; verdaderos campos de concentración que contradicen los valores de la dignidad humana y los fines de la corrección, ya que de ninguna manera cumplen el ideal de justicia, ni ayudan a las víctimas. De esto se desprenden tres axiomas jurídicamente inquebrantables que el populismo no ha podido vencer: 1) la sobredosis carcelaria es el fracaso de una política criminal equivocada; 2) la paradoja populista de las penas elevadas no reeduca ni reforma, pero tampoco ofrece seguridad ciudadana; y 3) la expansión del encarcelamiento es el más cruel contraejemplo del deber ser de la privación de libertad.

Más cárceles y penas más severas, equivale a perpetuar el vergonzante e ineficaz modelo represivo de clientela carcelaria que tenemos, es desafiar al pensamiento científico y contradecir toda la bibliografía del mundo penológico. Esto debe motivarnos a promover acciones para desmontar el populismo y la crisis carcelaria, humanizando el sistema, sensibilizando a sus actores, y encausando la justicia penal hacia métodos alternativos de solución a los conflictos, con acuerdos negociados, con el propósito de desjudicializar los tribunales y reducir la población penitenciaria.