Si SENASA languidece, también los vulnerables de las vías

Ante la gravedad de las denuncias de diferentes medios y organizaciones políticas que han obligado al gobiernos dominicano tomar acciones judiciales contra la administración pasada del Servicio Nacional de Salud, conocida con el nombre de SENASA, nos vemos obligados a demandar una auditoría complementaria a ese órgano tan sensible en el manejo de los recursos, al referirse a los fondos relativos a los servicios por accidentes de tránsito.

SENASA actualmente enfrenta críticas por déficits financieros generales (deudas a prestadores, sobornos y malsanas decisiones en procedimientos, compra de materiales ortopédicos, medicamentos y hasta multas por incumplimiento) por miles de millones de pesos, lo que podría afectar la ejecución oportuna de los fondos específicos que por Resolución se aplican para Atención Médica por Accidentes de Tránsito.

El cual busca garantizar prestaciones médicas, rehabilitación y atención integral a los afiliados y sus dependientes lesionados en accidentes no laborales, financiado inicialmente a través de contribuciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y, transitoriamente, con recursos del Seguro Familiar de Salud (SFS), conforme reza en documentos relativos a la Resolución transitoria, en vista de la no aplicación por la ley 87-01 de Seguridad Social de la República Dominicana que crea el FONAMAT, Fondo Nacional de Atención Médica por Accidentes de Tránsito.

Dicha Resolución responde a la crisis vial crónica en República Dominicana, donde los accidentes causan miles de muertes y lesiones anuales en especial en el sector poblacional más vulnerable, que según trasciende en los medios, estos últimos por malversación y mala práctica médica aumenta la legión de jóvenes discapacitados debido a la denominada “mafia de cirugías”, tal como le llaman algunos comunicadores que investigan la situación, y cuyos detalles deberá profundiza la justicia para evidenciar la veracidad de este asunto en particular, no contenido en las denuncias recién formuladas contra SENASA.

Ello quiere decir que los fondos esenciales destinados a la atención médica por accidentes de tránsito se presume están en riesgo por ineficiencia gubernamental, poniendo en juego la sostenibilidad del sistema de salud y la capacidad de SENASA para cumplir con obligaciones específicas como la atención a víctimas de tránsito, exacerbando la vulnerabilidad de quienes ya sufren las consecuencias de un sistema vial deficiente.

Al manejar fondos para estos fines, SENASA no solo falla en su rol administrativo, sino que agrava la crisis vial nacional. En ese sentido, Fuerza del Pueblo ha impulsado propuestas para una gestión más transparente y eficiente, contrastando con la "planificación deficiente" del gobierno actual.

Exigimos como dolientes del sector Movilidad Segura transparencia y reformas Inmediatas. Una auditoría inmediata y pública de los fondos para víctimas de tránsito, incluyendo los recursos destinados para materiales y procedimientos médicos necesariamente mandatorio.

Convocamos a la ciudadanía a unirse al reclamo por políticas reales que reduzcan la siniestralidad vial y protejan a las víctimas, no las expongan a más vulnerabilidad.

Por demás, no se debe permitir ineficacia y corrupción que pongan en peligro vidas que ya han sufrido lo suficiente.