ONU80: recortes internos para un futuro más eficiente.

La Asamblea General de las Naciones Unidas celebró este año su 80.ª sesión en un contexto global marcado por la tensión geopolítica, la crisis humanitaria y el desafío de sostener la cooperación multilateral. Los discursos de jefes de Estado y representantes oficiales giraron en torno a varios ejes comunes: la urgencia de detener el conflicto en Gaza y avanzar hacia un Estado palestino, la guerra en Ucrania y sus repercusiones globales, el combate contra el cambio climático y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la gobernanza de la inteligencia artificial y los riesgos de la desinformación digital.

Otros temas relevantes fueron la equidad de género, la protección de los derechos humanos, la atención a migrantes y refugiados, y la lucha contra las enfermedades no transmisibles, todos ellos acompañados de llamados a revitalizar el multilateralismo frente a un escenario mundial cada vez más polarizado.

Pero más allá de los conflictos y las urgencias internacionales, la propia Organización de las Naciones Unidas se vio obligada a mirarse hacia dentro. El déficit financiero, los retrasos en los aportes de los Estados miembros y la inercia de una burocracia que ha crecido durante más de ocho décadas dieron paso a un debate crucial: la reforma interna de la institución, condensada en lo que se ha denominado la iniciativa ONU80.

ONU80 es el plan de transformación propuesto por el Secretario General António Guterres con el objetivo de hacer de la ONU una organización más ágil, menos costosa y mejor adaptada a los retos contemporáneos. El proyecto plantea una reducción de entre 15 y 20% del presupuesto ordinario para 2026, así como la eliminación de hasta un 20% de los puestos del secretariado. Estas medidas no buscan un simple ajuste contable, sino eliminar duplicidades, fusionar funciones, modernizar procedimientos y digitalizar procesos que hasta ahora han resultado lentos y onerosos.

La propuesta incluye también una revisión de los mandatos otorgados a lo largo de los años, muchos de ellos obsoletos o repetidos, así como un rediseño de la presencia institucional en los países y regiones, con la posible reubicación de oficinas hacia lugares menos costosos.

El principal temor es que estas medidas afecten pilares sensibles como los derechos humanos, la asistencia humanitaria y la igualdad de género, que ya

operan con presupuestos limitados. Existe además incertidumbre entre el personal por la velocidad con que deben aplicarse los recortes y por la falta de claridad sobre qué áreas sufrirán el mayor impacto.

Varios países han advertido que, sin un compromiso serio de los Estados miembros de cumplir con sus contribuciones financieras, los recortes sólo aliviarán parcialmente el problema. En otras palabras, la sostenibilidad de la ONU depende tanto de la eficiencia interna como de la responsabilidad externa de quienes la integran.

La Asamblea General de este año ha dejado claro que la ONU no solo enfrenta desafíos externos, conflictos, cambio climático, desigualdad sino también un reto existencial en su funcionamiento interno. ONU80 no es un simple plan de austeridad: es un intento de reconfigurar a la organización para que pueda seguir siendo relevante, eficaz y capaz de responder a las demandas globales en un mundo cada vez más complejo.

En el contexto de la 80.ª sesión de la Asamblea General, resulta destacable la participación reiterativa del presidente Luis Abinader sobre la crisis en Haití, posición que refleja un enfoque coherente: los países deben actuar en función de sus intereses nacionales. El mayor peligro para los intereses dominicanos proviene del colapso social y político de su vecino país, y por ello nuestra República Dominicana no debe descansar hasta que la comunidad internacional adopte acciones concretas y efectivas para restaurar la gobernabilidad y la estabilidad en Haití.

Los recortes internos de ONU80 son necesarios para que la organización pueda actuar de manera más eficiente y responsable, al igual que la mayoría de los países que ya implementan ajustes para optimizar sus estructuras. Solo con una ONU más ágil será posible responder a los desafíos globales con eficacia. Asimismo, quedamos a la expectativa de que, tras esta Asamblea, se concrete mediante la autorización de los recursos y logística necesarias para desplegar la fuerza multinacional que fue propuesta conjunta de Panamá y Estados Unidos para desplegar una fuerza internacional de más de 5,500 soldados destinada a enfrentar a las pandillas en Haití, contribuyendo así a restaurar la seguridad y la estabilidad en la región.