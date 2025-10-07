En memoria de Guillermo Caram

Cuando el 7 de noviembre de 2023 nos encontrábamos en el funeral de nuestro padre, Raúl Pérez Peña (Bacho), uno de los abrazos más significativos que pudimos recibir fue el de Guillermo Caram. Rememoramos con especial afecto el momento y las palabras que intercambiamos.

¡Qué bálsamo fue en medio de dolor inmenso encontrar aquel abrazo y leer luego un bellísimo artículo en el que don Guillermo rememoraba la amistad con Bacho y le rendía homenaje a su vida y principios!

Guillermo y Bacho militaron en litorales políticos distintos. Socialcristiano el primero, de izquierda revolucionaria el segundo, se conocieron desde sus años universitarios en la UASD, y las ideologías les hicieron vivir rumbos diferentes.

Pero si algo grande hubo en común entre ellos, fue un gran respeto mutuo y la decencia en reconocer en el otro la honestidad y la búsqueda de la justicia y el bien común para nuestro país.

Hoy, nos toca despedir a don Guillermo como lo hubiese hecho también Bacho: saludando su memoria con un profundo sentimiento de gratitud por su legado y todo lo aportado.

Nuestro abrazo solidario a su familia.