De 8 a 62 centros

Cuando en el año 2020 el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) contaba con apenas 8 centros de capacitación a nivel nacional, teníamos un país con grandes brechas en materia de oportunidades educativas. Hoy, afortunadamente, esa cifra ha escalado hasta 62 planteles operativos.

Un crecimiento, ocurrido en apenas cinco años, y que no es solo una cifra sino el sello de una gestión decidida a democratizar el acceso a la formación técnico-profesional. El nuevo Centro Tecnológico Mario Nelson Galán, inaugurado este fin de semana en Jarabacoa, constituye la muestra palpable de una realidad que seguirá aumentando.

Con esta estrategia Infotep deja de ser un actor urbano o centralizado para convertirse en una red de proximidad donde sectores rurales y municipios que antes dependían de desplazamientos largos, o que lamentablemente abandonaban la idea de la capacitación, ahora cuentan con espacios decentes, equipados y modernos para aprender oficios, informática, habilidades blandas, idiomas y especialidades técnicas.

Bajo la dirección de Rafael Santos Badía, profesor, abogado y fiel intérprete de la visión del presidente Luis Abinader, el Infotep se ha constituido en uno de los puntos luminosos del presente gobierno ya que no sólo ha ampliado físicamente su presencia (territorial, internacional y virtual), sino que ha logrado transformar el sentido de la institución pasando de concentrada, y limitada, a descentralizada, inclusiva y sobre todo sensible a las necesidades regionales del país.

Logros de un plan sistemático no solamente cuantitativos sino cualitativos porque fortalecen la infraestructura institucional, incrementan la oferta, acercan la tecnología y diversifican programas alineados con los mercados locales e internacionales.

