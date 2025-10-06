Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Opinión

CONTROVERSIA

Trump, Premio Nobel de La Paz

Avatar del Vinicio A. Castillo Semán
Vinicio A. Castillo Semán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha logrado lo que parecía imposible: Poner de acuerdo a todas las naciones árabes y a Israel en un plan de paz para Medio Oriente, liberación total de los rehenes israelíes, cese bombardeo a Gaza y plan concreto de gobierno futuro bajo tutela internacional.

Sólo un liderazgo fuerte y con objetivos claros al mando de la primera potencia mundial podía lograr lo que estamos viendo y que, hasta ahora, todo apunta a concluir con la construcción de una paz duradera.

El presidente Trump se salvó de varios atentados cuando era candidato; contra él se hizo desde el Poder todo lo inimaginable para impedir llegara a la Casa Blanca. La mano de Dios lo salvó en un microsegundo en que giró su cabeza y pudo esquivar la bala que terminaría su vida, en un acto público de campaña frente a una multitud y televisada a todo EU. Muchos interpretaron ese milagro como un señalamiento de predestinación. Dios salvó a Trump para que como Presidente de Estados Unidos hiciera cosas grandes y buenas para la humanidad.

Cuando vemos lo que está a punto de alcanzar, sus grandes esfuerzos por lograr la paz de Rusia y Ucrania, siempre pienso en la tarde en que Dios hizo el milagro de salvarlo.

Sus enemigos ideológicos se empequeñecen ante su firmeza y liderazgo. Pte Trump merece el premio Nobel de La Paz.

