Trump, Premio Nobel de La Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha logrado lo que parecía imposible: Poner de acuerdo a todas las naciones árabes y a Israel en un plan de paz para Medio Oriente, liberación total de los rehenes israelíes, cese bombardeo a Gaza y plan concreto de gobierno futuro bajo tutela internacional.

Sólo un liderazgo fuerte y con objetivos claros al mando de la primera potencia mundial podía lograr lo que estamos viendo y que, hasta ahora, todo apunta a concluir con la construcción de una paz duradera.

El presidente Trump se salvó de varios atentados cuando era candidato; contra él se hizo desde el Poder todo lo inimaginable para impedir llegara a la Casa Blanca. La mano de Dios lo salvó en un microsegundo en que giró su cabeza y pudo esquivar la bala que terminaría su vida, en un acto público de campaña frente a una multitud y televisada a todo EU. Muchos interpretaron ese milagro como un señalamiento de predestinación. Dios salvó a Trump para que como Presidente de Estados Unidos hiciera cosas grandes y buenas para la humanidad.

Cuando vemos lo que está a punto de alcanzar, sus grandes esfuerzos por lograr la paz de Rusia y Ucrania, siempre pienso en la tarde en que Dios hizo el milagro de salvarlo.

Sus enemigos ideológicos se empequeñecen ante su firmeza y liderazgo. Pte Trump merece el premio Nobel de La Paz.