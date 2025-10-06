Servicios consulares continuarán durante la interrupción de asignaciones presupuestarias

Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, la Embajada de los EE. UU. no estará actualizando su contenido regularmente hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad.

Actualmente, los servicios programados de pasaportes y visas en los Estados Unidos y en las embajadas y consulados estadounidenses en el extranjero continuarán durante la interrupción de asignaciones, según lo permita la situación.

No hay cambios en las leyes de inmigración ni en la seguridad fronteriza de los EE. UU. Cualquier rumor de que un cierre del Gobierno permita la entrada de inmigrantes ilegales es falso.

Para obtener información sobre nuestros servicios consulares y el estado de funcionamiento, visite travel.state.gov.