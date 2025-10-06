Será Ucrania cuna de Guerra Mundial

Europa ha basado su existencia en guerra de anexión de las riquezas de sus vecinos con saqueos, destrucción y muertes que no parecen tener fin. Actualmente está en desarrollo el conflicto en Ucrania que por sus características parece incubar otra guerra mundial.

Técnicamente Ucrania perdió la guerra contra Rusia, pero se mantiene por los insumos que brindan otras naciones. Los rusos desarrollan un conflicto de desgaste con la destrucción de infraestructuras, aniquilamiento logístico y merma de personal militar del adversario con un avance implacable. Actualmente parece ejecutar aun plan de destrucción de centros de distribución de energía eléctrica para ralentizar todas las operaciones productivas.

Los rusos también llevan adelante la extensión de su frontera al tiempo que ejecutan el mismo plan de guerra que les permitió recuperar a Odesa de las manos de Hitler. Ese punto es vital para Ucrania para el ingreso de barcos con armas y todo tipo de insumos.

La guerra entre Rusia y Ucrania ha golpeado las economías europeas que se nutrían del gas y el petróleo ruso, también se afectó el intercambio comercial. Sin embargo, Europa ha decidido aumentar su parque militar y Estados Unidos alienta a sus aliados a recuperar el territorio perdido y de hecho autoriza al empleo de armas norteamericanas contra Rusia.

No es la primera vez que Estados Unidos alimenta guerras fuera de sus fronteras y el conflicto ruso-ucraniano no deja de ser otra muestra. Las guerras se ganan aniquilando las tropas y defensas del contrario y el perdedor tiene que pagar por los platos rotos. Ucrania es un campo de ensayo militar en tiempo real de varios países. En este conflicto se prueban la efectividad de tácticas y equipos militares de ultima generación. La tecnología prueba y ajusta sus destructivos productos.

La lógica militar hace pensar que Ucrania sola no puede vencer, pero puede inducir a otras acciones contra Rusia tales como embargos y sanciones que reaccionará aumentando el empleo de sus armas. Se dice que Putin ha cuadrado como una economía de guerra el ejercicio presupuestario del 2026 ordenando el aumento de su parque militar.

Donald Trump ha estado como un trompo loco acercándose y alejándose de países, pero en los últimos días hay matices de aparente definición contra Rusia que también tiene sus propios aliados que colaboran en el conflicto, por ejemplo, Corea aporta tropas, cohetes indetectables y equipos de vuelo no tripulados.

Europa como un todo, está armándose, países que históricamente han sido neutrales quiebran lanzas de guerra quizá por entender que gastando dinero en instrumentos militares podrán frenar la inflación en sus economías. Rusia también se reciente de ese barril sin fondo que es el gasto militar. Estados Unidos está enfangado con una gran división política, sin disponibilidad táctica de usar su presupuesto y un enfrentamiento entre su población por el tema de migración, no obstante, el escenario militar pinta que no va a tolerar la derrota a Ucrania y de ahí a una guerra mundial hay menos de un paso.

La guerra también es de propaganda pero abundan las armas nucleares: El achante es parte del pleito, pero cuidado con eso.