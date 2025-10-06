Cuando los Estados Unidos, sus naciones subalternas o aliadas, están perdiendo una guerra, surgen las propuestas de paz. Quien está ganando una guerra quiere victoria, no paz.

En Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice que no a un "cese al fuego" porque solo sirve para que el perdedor se reorganice y rearme. Putin exige acuerdos definitivos que traigan una paz duradera.

El ejército de Israel tiene claramente un espacio asegurado en los anales de la depravación y la crueldad humana, por sus grandes destrezas masacrando civiles palestinos.

Al combatir a Hamas, demostraron una inferioridad absoluta, por eso el presidente Donald Trump interviene proponiendo un acuerdo de paz.

Si el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pide la paz, demostraría debilidad; Trump hace la propuesta.

Suspenderían la masacre de Gaza para guerrear contra Irán.

Irán podría ser la derrota final, y tendríamos paz.