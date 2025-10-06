Más allá del sueldo: cómo hacer del trabajo un espacio que inspira

A veces lo intuimos, pero lo callamos. Otras veces, nos convencemos de que “es normal”, que “todos los trabajos son así”. Pero la verdad es que ningún sueldo justifica la pérdida de la paz mental, del sueño ni de la dignidad. Y cuando el trabajo empieza a doler más de lo que aporta, es hora de mirar más de cerca: ¿estamos en un ambiente laboral tóxico?

Un entorno laboral se vuelve tóxico cuando sus dinámicas generan más daño que desarrollo. No se trata únicamente de gritos o insultos, eso es lo evidente, sino de la presión constante, la desorganización crónica, la falta de reconocimiento, los favoritismos, el miedo a hablar, la cultura del “sálvese quien pueda”. En estos lugares, las personas dejan de florecer para simplemente sobrevivir.

¿Cómo identificamos que estamos en uno?

Hay señales que no deben pasar desapercibidas:

• El equipo trabaja desde la desconfianza. Nadie se atreve a hablar claro.

• El liderazgo está ausente, o peor aún, presente solo para imponer.

• El estrés se normaliza. “Aquí todos estamos agotados”, se dice como medalla de honor.

• El reconocimiento brilla por su ausencia, pero las críticas están a la orden del día.

• No hay espacios para el bienestar ni interés real por las personas.

Y no, no es exagerado decir que estos ambientes pueden enfermar. El cuerpo lo manifiesta: insomnio, ansiedad, tristeza, agotamiento extremo. La mente se apaga, el corazón se endurece, la motivación desaparece.

¿Y qué hacemos ante esto? ¿Cómo nos protegemos?

Contrarrestar un ambiente tóxico no siempre es fácil, pero sí es posible:

• Pon límites sin culpa. Decir “no puedo más” no te hace débil, te hace humano.

• Busca redes de apoyo. Hablar con alguien de confianza alivia, y a veces abre caminos.

• Cuida tu bienestar con intención. Terapia, ejercicio, descanso, espiritualidad: todo suma.

• Evalúa tu permanencia. A veces resistir es válido. Otras, lo sabio es soltar.

• Y si lideras, hazte responsable. Tu forma de tratar al equipo marca la diferencia entre un espacio que agota y uno que impulsa.

Como psicóloga organizacional, no puedo dejar de repetirlo: el trabajo debe ser un lugar de crecimiento, no de sufrimiento. Un espacio donde se trabaje duro, sí, pero también con respeto, propósito y humanidad.

Si hoy te sientes atrapado en un ambiente laboral tóxico, quiero recordarte algo con toda el alma: no estás exagerando. No estás solo. Y no estás condenado a quedarte ahí. Mereces más. Mereces un trabajo donde te sientas visto, valorado y en paz.

Y ese merecer, también se elige.

Psicóloga organizacional y docente universitaria