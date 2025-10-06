Mal momento para todos

La economía dominicana crece por debajo de su potencial, registrando una tasa de 2.3%, entre enero y agosto y estamos entre los 4 mejores de la región.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) hace de tripas corazón para atacar la evasión y mantener los ingresos por encima de lo programado y mayor en 35 mil millones respecto al 2024.

En crédito privado, principal motor del crecimiento, sigue expandiéndose a menor ritmo, registrando un 8.9% interanual al mes de agosto, por debajo al crecimiento nominal del 19.4% y 10.6% en el 2023 y2024, respectivamente. ¿La razón? Tasas de interese todavía altas (14.77% promedio ponderado). La facilidades otorgadas por el BCRD a la banca múltiple, con tasas a los clientes del 9%, han aliviado la situación.

La FED bajó en septiembre los tipos de interés en 25 puntos básico y el BCRD hizo lo mismo. Antes de fin de año, es posible que la FED vuelva a bajar los tipos de interés y nosotros también, una buena señal para que en el 2026 el crédito privado aumente, el servicio de la deuda baje y el crecimiento se recupere (3.5%).

Por el lado de la inversión pública, ésta registra una ejecución del 40% de lo programado hasta julio, pero eso puede cambiar el resto del año, con la aprobación del presupuesto revisado, que aumenta el monto de la inversión en unos 36 mil millones, con un déficit de fiscal del 3.44% del PIB.

Las demás variables están dentro de rangos razonables: tasa de cambio, inflación, reservas netas, deuda/PIB, déficit primario y un menor déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, pero con importantes reformas aún pendientes. (SS, laboral, fiscal y eléctrica)

El gran problema es el complejo entorno internacional. El presidente Trump apuesta a que el cierre de su gobierno lo beneficie, aumentando el desempleo y bajando el crecimiento, lo que obligará a la FED, en octubre, a una rebaja de los tipos de interés más pronunciada.

Eso aliviaría el costo del servicio de la deuda estadounidense e impulsaría el crecimiento, ayudado por dinero más barato, menos impuestos y aranceles proteccionistas. Pero todo puede salir mal y la piña `ponerse demasiado agria, hasta para nosotros.

El problema geopolítico está creando un ambiente de incertidumbre a todo nivel. La pregunta que los expertos hacen ¿Vamos en camino a una nueva recesión mundial? ¿Vamos en camino a una guerra global? ¿Vamos en camino a una nueva crisis financiera? ¿Vamos en camino al infierno?