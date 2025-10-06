Entre la ideología y el algoritmo

La muerte de un joven comentarista político en Estados Unidos, ocurrida en un ambiente cargado de resentimiento como los que orbitan alrededor de figuras incendiarias tipo Charlie Kirk, debería estremecernos más allá de la tragedia individual. No se trata solo de un hecho policial: es un síntoma de la era en la que vivimos. Una época en la que la política se ha transformado en materia prima de odio administrado por algoritmos. Hoy basta un celular para que la rabia encuentre público, eco y multiplicación.

En los años setenta y ochenta, los conflictos políticos eran intensos, incluso violentos, pero se organizaban alrededor de marcos ideológicos reconocibles. Se discutía capitalismo frente a comunismo, democracia contra dictadura, libertad o represión. Aquellas diferencias convocaban multitudes: jóvenes en las plazas, sindicatos en huelga, universidades en efervescencia. Había excesos y dolor, sí, pero también había causas que, equivocadas o nobles, daban sentido a la confrontación. La política era un campo de ideas, no solo de emociones.

El presente ofrece un contraste perturbador. Hoy la confrontación no gira en torno a proyectos colectivos, sino a emociones inmediatas: rabia, miedo, burla. La lucha no se libra para construir un futuro compartido, sino para derrotar al adversario convertido en enemigo irreconciliable. Antes, el espacio del debate eran las calles o los auditorios; ahora son Twitter, TikTok y demás plataformas diseñadas para amplificar lo visceral y lo instantáneo. Allí no importan los argumentos, sino los memes, las frases hirientes y los videos de quince segundos que, en vez de persuadir, alimentan indignaciones sin mediación.

La diferencia es sustantiva. En el pasado, los radicalismos tenían líderes, partidos, discursos largos, narrativas capaces de ordenar las pasiones colectivas. Hoy, en cambio, la radicalidad se atomiza en soledades digitales. Individuos aislados que encuentran en las redes un combustible para su frustración y un ejército invisible dispuesto a validarla. El joven comentarista asesinado se convierte, tristemente, en símbolo de esta mutación: no murió en una revolución ni bajo una dictadura, sino en una sociedad que presume libertades mientras permite que sus redes funcionen como fábricas de división. Lo alarmante es que ya no necesitamos enemigos externos; bastamos nosotros mismos para desangrarnos desde adentro.

Vivimos una paradoja evidente. Nunca antes hubo tanta información ni tantos canales de comunicación, y sin embargo estamos más incomunicados que nunca. Lo que consumimos no son ideas, sino emociones crudas. Hemos convertido la política en espectáculo, y el espectáculo vive del escándalo, no de la razón. Así transitamos hacia un mundo donde nos sentimos acompañados en línea, pero cada vez más solos en la vida real.

Quizás el gran desafío de esta era no sea inventar una nueva ideología ni levantar una bandera distinta, sino algo más elemental: recuperar la capacidad de escuchar sin odiar, disentir sin destruir, debatir sin deshumanizar. Esto exige mayor transparencia en los algoritmos que moldean nuestras conversaciones, la creación de espacios deliberativos fuera de las redes y la revalorización del diálogo como ejercicio democrático.

Entre la ideología de ayer y el algoritmo de hoy hemos extraviado la posibilidad de convivir en el desacuerdo. Y sin esa posibilidad, la democracia no solo se debilita: se vuelve inviable.