De estudiantes a investigadores: la experiencia científica en CIBO y UNIBE

En la formación de profesionales de la salud, uno de los pilares fundamentales es el desarrollo de competencias en investigación. En odontología, esto permite que los futuros odontólogos no solo reconozcan la mejor evidencia científica disponible, sino que también puedan aplicar de manera crítica los hallazgos más recientes para mejorar la atención a sus pacientes.

Esta formación va más allá de la lectura de artículos académicos. Es necesario que los estudiantes aprendan a distinguir entre los distintos tipos de evidencia, comprendan su relevancia en contextos clínicos reales y desarrollen una actitud analítica que les permita cuestionar y perfeccionar su propia práctica. Introducir esta perspectiva científica desde la universidad es, en esencia, sembrar la semilla de la innovación.

En la Universidad Iberoamericana (Unibe) y su Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO), se ha asumido ese compromiso creando espacios para que los estudiantes con interés en la ciencia puedan involucrarse activamente en proyectos reales de investigación. A través de un programa de pasantías, trabajan junto a mentores del centro, experimentando de primera mano cómo se transforma una pregunta en conocimiento aplicable.

Uno de los grandes retos que enfrenta la investigación odontológica en la República Dominicana es la escasez de profesionales con experiencia en esta área. Avanzar hacia una odontología basada en evidencia requiere contar con clínicos capaces no solo de aplicar lo aprendido, sino también de producir conocimiento riguroso y relevante. Sin una masa crítica de investigadores activos, el crecimiento sostenido del área se vuelve difícil. Por eso, es crucial despertar vocaciones científicas desde la etapa universitaria y ofrecer oportunidades concretas para su desarrollo. Las pasantías en investigación permiten detectar talento, estimular su potencial y orientar a los estudiantes hacia futuros estudios de maestría y doctorado en ciencia, tecnología e innovación aplicadas a la salud bucal.

Gracias a estas experiencias, muchos estudiantes culminan sus proyectos con publicaciones científicas, lo que fortalece su perfil académico y profesional. Además, quienes completan la pasantía pueden aplicar a la Beca CIBO para Investigadores Emergentes, una iniciativa que otorga distintos niveles de apoyo económico a quienes deseen continuar su formación en investigación.

Formar investigadores desde la universidad es una necesidad. Además, impulsar el pensamiento científico en las aulas es una de las estrategias más efectivas para transformar la práctica odontológica y contribuir al desarrollo de sistemas de salud más eficaces, equitativos y sustentados en evidencia.

Sobre la autora

La doctora Ninoska Abreu Placeres, Ph.D., es odontopediatra, especialista en cariología. Es directora del Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología (CIBO-UNIBE) y miembro de la Carrera Nacional de Investigadores en Ciencia, Tecnología e Innovación.