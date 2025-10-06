¿Puede la bioeconomía transformar los residuos en riqueza para RD?

Cada día en nuestro país se generan toneladas de residuos agrícolas, urbanos y marinos. La mayoría de estos terminan como desecho, contaminando ríos, playas y comunidades. Sin embargo, hoy existe un camino para darle un giro positivo a este problema: la bioeconomía.

La bioeconomía consiste en aplicar la ciencia y la innovación para dar un nuevo valor a los residuos, convirtiéndolos en productos como biofertilizantes, bioplásticos, biomateriales o energías limpias. En otras palabras, es transformar lo que antes se veía como un desecho en una fuente de riqueza, empleo y desarrollo sostenible.

No obstante, para que esto funcione, la universidad debe convertirse en un puente entre la investigación y la sociedad. Nuestros laboratorios no solo generan artículos académicos, sino que también crean soluciones prácticas para la agricultura, la industria y la vida diaria. Lo que se investiga dentro de los grupos de investigación académica puede transformarse en productos reales, siempre que exista colaboración con el sector privado y apoyo desde el Estado.

En este sentido, en el país vemos señales claras. Residuos agroindustriales como la cascarilla de arroz, el bagazo de caña o las fibras de coco se están evaluando para fabricar bioplásticos y tableros de construcción. El sargazo, que llega cada año a nuestras costas, se ha transformado en biofertilizantes líquidos con potencial comercial. Incluso estos mismos residuos han servido como sustrato para cultivar hongos comestibles, convirtiéndose en alimentos de alto valor. Todos estos casos muestran que el talento y la ciencia dominicana tienen la capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven problemas.

Para los empresarios, acercarse a la universidad significa acceso a ideas, prototipos y proyectos que están en marcha. Invertir en innovación deja de ser un salto al vacío y se convierte en una apuesta más segura. Para la sociedad, la bioeconomía puede traer empleos verdes, menos contaminación y productos más sostenibles.

Debemos tener claro que el mundo está avanzando hacia la descarbonización y la economía circular, por lo que República Dominicana no puede quedarse atrás. Tenemos recursos, talento y creatividad. La clave está en acelerar la colaboración entre universidades, empresas y comunidades para convertir la investigación en soluciones concretas.

La pregunta que queda abierta es si nos atreveremos a dar ese paso. La respuesta, al menos desde nuestras aulas y laboratorios, es clara: sí, es posible transformar los residuos en riqueza y la bioeconomía es la vía para lograrlo.

Profesor e investigador Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

yaset.rodriguez@intec.edu.do