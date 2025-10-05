A pedacitos

Hace tiempo leí por ahí que somos el resultado de un pedacito de las personas que nos rodean y cada día que pasa, lo confirmo más.

Es como lo de “el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija” o de “el que anda con cojo al año cojea”, porque sí señores somos imitadores de acciones que vemos, y ¿qué mejor escuela que nuestros cercanos?

Por eso es importante saber cuáles piezas de rompe cabezas queremos en el nuestro, cómo será nuestra sombra y de qué pierna cojearemos. Izquierda o derecha.

De ahí la importancia de saber elegir. Amigos, compañeros de trabajo, parejas y lugares que frecuentar, porque a la corta o a la larga seremos emuladores de eso que miramos en nuestro espejo, con la diferencia de somos un reflejo y no precisamente lo que vemos.

Y no se crean ustedes que es una decisión adoptar manías, es que la costumbre hace ley y de manera involuntaria seremos una versión compuesta de múltiples y variadas piezas que sin intención incorporamos en nuestra forma de vida.

Reflejándose esto en nuestras actitudes, forma de hablar, forma de pensar sobre la vida y un sin número de cosas más, que seguro mientras leías esto piensas que has adoptado de cada quien.

Pero no te enfoques en eso, reflexiona en si eso que involuntariamente se ha hecho parte de tu rutina es en bien o mal, según tu criterio.

Así que anda, reflexiona y descarta, ya sabrás si pedacitos o gente. Es tu elección.