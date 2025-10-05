Nadie se ha hace rico trabajando honradamente

Pertenezco a un bando donde no pululan vencedores ni vencidos. Eso me enorgullece. Si le hubiera hecho caso a madre, tal vez mi vida transitara por rumbos apacibles. Pero decidí navegar contracorriente. Me hice abogado, escritor y periodista. Dentro de unos años mis nietas y nietos serán lo que ellos decidan. Hoy mis hijos saben que pueden verlos crecer y dejarlos correr el mundo con sus respectivas personalidades. Y eso, para mí, es suficiente. He conocido en Listín Diario a muchos jóvenes que hoy están posicionados en el mercado laboral, son reconocidos, respetados, y emprendedores. Eso es lo que busqué en esta vida llena de palabras truncas y frases incoherentes: entregarme a los demás sin pedir nada a cambio. Me creo realizado. No aspiro a nada más.

Tonto es quien ignora o desprecia las redes sociales (aunque algunos busquen noticias falsas). Ellas promueven un discurso colectivo, ajeno a los diretes políticos, a la impunidad de la riqueza mal habida y a la prepotencia dictatorial. Pero esa forma de imponer temas como curiosidades, moda, gastronomía, deportes, cine, sitios icónicos, consejos, hojas de vida, excursiones así como la pasión por el medio ambiente han cedido ante la tentación pecunaria o de cerebros desdibujados.

Las redes sociales hoy aparecen adornadas con publicidad no gratuita; promueven el consumo, la vida fácil, sentimientos mercuriales y ambiciones pasajeras.

Mientras se dedican a divulgar cuestiones más inmediatas que pudieran captar el gusto popular, algunos avivatos acuden a ellas con discursos inventados, lenguaje chabacano, y temas de poco pudor. Esos “desconocidos” son la trampa perfecta a donde van a parar ingenuos. Buscan trampas sutiles y tienen seguidores.

Celebro a las redes sociales como medio de comunicación. La tecnología las inventó para ser mejores periodistas.

Sí pongo en duda a las sabandijas que las rondan como lobos hambrientos en busca de sus presas.

El pedazo de risa que todavía sobrevive en mi rostro, no es gratuita. Y mi amistad tampoco. No respondo a quien no pueda verlo, viva donde viva, o busque lo que busque. No le abro mi amistad a cualquiera. No tengo la culpa de vivir en un contexto bastante complicado. Intento advertir que la realidad siempre supera a la ficción. Si hemos llegado a este punto como un acto incontrolable, seguimos dependiendo de un mercado de gentes variopintas que dicen lo que quieren, como quieren, y como pueden, sin pensar en el destinatario espera el milagro de sentirse alguien.

La escritura es un oficio caprichoso. Requiere de un par de buenas nalgas. Y hacer periodismo distinto obliga al redactor a quedar en paz consigo mismo. Conozco a personajes que saben esperar su momento. Pero esa actitud no es suficiente en un contexto donde cualquiera se hace rico escribiendo disparates sin dejar gotas de sudor en el camino.

Soy hechura de mi madre. A ella le debo lo que soy. Saqué de ella esa bondad que no la cambian los conflictos propios del contexto. Ni tampoco mis diabluras rebeldes. Ni mi desacato a todo lo que huela a oficialismo. Lo bueno y lo malo en mí le pertenece. Me forjó con su cariño ilimitado, me permitía equivocarme una y mil veces sin meterse en mi vida.

Comprendió a tiempo que un bicho raro entraba y salía por mi cuerpo como el propietario de un edificio en ruinas. Y ese bicho me hacía más caso que a ella misma.

Mi madre vislumbro mi final. A esa edad, no me daba cuenta que creía en la validez de las cartas empolvadas, vencidas, aquellas cartas que nunca compartía. Ella sabía que escogí un camino equivocado y se resignó a contar las cerillas que dejaba en el camino cuando el viento sacudía mis bolsillos y el frío rasgaba la piel.

En su lecho de muerte me alertó de mis errores. Fue como un ajuste de cuentas con el hijo que todavía soñaba con peces de colores.

Siempre he sido duro de roer: nadie se ha hecho rico trabajando honradamente. Las avispas cuidan la miel: a veces en pequeños cobertizos y otras al aire libre.

Marco Aurelio salía por las calles de Roma acompañado por un vasallo. No llevaba guardaespaldas, ni guerreros que miraran de reojo a posibles detractores. A su paso por calles y suburbios, la plebe lo aclamaba como si fuera uno de esos candidatos presidenciales de nuestro tiempo, de esos que se olvidan de sus electores cuando llegan al trono. Ante tanta algarabía pueblerina, su vasallo le susurraba al oído una frase que Marco Aurelio sabía de memoria, aunque en esos momentos se olvidaba de ella: “recuerda que solo eres un hombre”.