Exorcismo al efecto cicatriz

La juventud marca con tinta indeleble el comportamiento del resto de nuestros días. Esa etapa que resalta por el vigor, la fortaleza y el ímpetu al accionar, tiende a ser la piedra de tropiezo para muchos, que por miopía o desconocimiento, pagan en la vejez las decisiones de la juventud.

En el mercado laboral, existe una maldición conocida como el efecto cicatriz, consistente en la herida que genera a largo plazo para los jóvenes la tardanza en su ingreso desde la informalidad laboral a la formalidad, o de las aulas a un trabajo digno.

Este anatema se encuentra de frente con una diócesis que exorciza, que es el Ministerio de Trabajo, y como orden religiosa a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quienes van estudiando medidas para minimizar el impacto en esta población. De hecho, esa conversación fue eje central de la Vigésima Reunión Regional Americana de la OIT.

Lo cierto es que la región latinoamericana parece compartir ese mal. Las cifras son desgarradoras, los jóvenes en edades entre 15-24 el desocupados es de 13.5% a 2023, mientras adultos de 25 años hacia arriba tienen solo 5%.

Un factor que observa la OIT como un riesgo es el trabajo en plataformas digitales, donde no existen cotización, ni garantías laborales, y que por motivos de flexibilidad es una opcion preferida por jóvenes.

Con República Dominicana como sede, se firma la Declaración de Punta Cana, que martilla nueva vez el tema de la transición a la formalidad, con especial atención en poblaciones jóvenes.

Es que la informalidad pare dolores de cabezas en sí misma, sin embargo, la cicatriz se hace más visible en la medida que pasa el tiempo. Por un lado se reduce la posibilidad de mejores salarios, por el otro, va generando un pasivo que se siente al momento de cobrar pensiones o reclamar garantías sanitarias.

Frente a esto Eddy Olivares, ministro de Trabajo, anfitrión de la cumbre que puso la mirada en el tema tiene el compromiso de reducir estos indicadores en lo que le concierne. En República Dominicana, el proyecto código laboral que cursa en el Congreso Nacional tendrá un rol fundamental en este propósito.

Minimizar la desprotección de esta población nos ayudaría a superar esa cicatriz, que termina siendo como nunca antes un problema para el presente y el futuro de la sociedad.