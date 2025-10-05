En días pasados, hablando con diversas personas en una formación de esas que haces para enterarte de cómo influye la publicidad en nuestras vidas, o sea, cómo estamos manipulados por los medios y cómo actuamos como corderos dirigidos y degollados, se me ocurrió hacer un curso para entender cómo se gestiona todo el arsenal de la psicología de la publicidad.

Decidí hacer un curso de gestión y de creación de mediana empresa.

Me ha tocado un profesor muy despabilado, de esos que saben de todo y que te ayudan en algo tan importante: a pensar. Un argentino de armas tomar, que no te da todo masticado, pero te pone encima de la mesa situaciones que te obligan a reflexionar, ya sea desde la perspectiva del consumidor habitual o desde el lado empresarial.

Para mí ha sido muy sorprendente y, al mismo tiempo, frustrante en la mayoría de las clases, no solo por la falta de tiempo, sino sobre todo por darme cuenta de cómo existe ese mundo de buitres de ventas.

Hasta en las parejas, si nos descuidamos, terminamos actuando como en un supermercado.

Entre las conversaciones, porque hablamos de todo, salió a relucir el tema del consumo y tocamos el asunto de la cerveza. Yo comenté que, efectivamente, existe una publicidad engañosa en todo; que no era una psicosis mía, sino que el objetivo es vender. Me refería a que incluso para vender cerveza esto pasa.

Mi profesor argentino me preguntó: ¿Cómo así?

Y yo le respondí: Pues fíjate, la cerveza sin alcohol tiene alcohol.

Él, un hombre muy sabio, me dijo, ¿En serio?

Como buen publicista, me cuestionó y no me lo tomé mal.

Al final, yo, que trabajo en adicciones, le comenté que sí, que contiene un porcentaje muy bajo, pero que se vende enmascarado, porque lo importante es vender y punto.

Existe en España un decreto, el 678/2016, que regula la norma de calidad de la cerveza y bebidas de malta.

Se puntualiza que la “cerveza sin alcohol” es aquella con menos de 1 % vol. de alcohol.

Además, la denominación debe aparecer claramente en la etiqueta para evitar confusión con la cerveza convencional.

Pero claro, ya metidos en el tema, nadie o la mayoría de las personas— se detiene a leer las etiquetas y ver qué está consumiendo realmente.

Los métodos habituales para reducir o evitar la formación de alcohol son variados, pero no voy a extenderme mucho en este sentido.

Lo que quiero que quede claro es que, al final, es publicidad engañosa y que estamos más manipulados de lo que creemos en relación con lo que compramos.

Y así nos va, compramos y elegimos desde la carencia, sin informarnos, sin preguntar. Somos una máquina de gastos.

Es una pena, porque al final comemos, vestimos, consumimos y hasta nos enamoramos sin ser conscientes de lo que estamos haciendo.

He aprendido mucho con mi profesor argentino. Creo que es por su nacionalidad, porque en asuntos de publicidad, todo es ¡un quilombo!

Nos están vendiendo y nosotros estamos comprando sin algo tan fundamental como pensar antes de actuar.

Pues eso, la ignorancia es lo que tiene.

“Si querés llorar, ¡llorá!”

Nos la están colando y no somos conscientes, lamentablemente.

Por eso es tan importante preguntar y rodearte de personas que te hagan pensar.

Gracias, después de este curso mi nivel de visión como consumidora de todo, pero de todo, nunca será el mismo. He aprendido contigo, y mil gracias.

C. A.