Las artes: hacia el mercado estadounidense, desde las ferias de la Miami Art Weekend

El fin del corriente año 2025 enfrentará, durante la Miami Art Weekend, al mercado internacional de arte a una “prueba de estrés” y verificación de percepciones y postulados.Más que incógnitas sobre qué esperar al cierre de año, el 33% de quienes actúan en estas actividades esperaba “una mejora en las ventas”; el 47% apostaba por “un año estable” y el 19% preveía una disminución.Esos términos refieren a unas previsiones optimistas que, en su mayoría, ya fueron parcialmente respondidas en las ventas y exposiciones realizadas durante la primavera (enero-marzo) y las que han tenido, tienen lugar y ocurrirán durante el actual otoño (21 de septiembre-21 de noviembre) ya que estas son las dos estaciones del año durante las cuales se produce la mayor cantidad de ventas de arte en los Estados Unidos.El panorama quedará completo cuando en las ferias y subastas de fin de año el mercado acceda a sus últimas actividades, clausurando el año.Sin embargo, cabe resaltar que esas positivas percepciones sugieren que los tenedores de arte y actores de este nicho económico se sienten bajo resguardo, fuera de la espiral azotada por los vientos huracanados de efectos adversos causados por el tempestuoso clima de incertidumbre atmosférica en que la economía mundial ha sido subsumida por la política proteccionista de la producción y el mercado internos, despachada por los Estados Unidos desde el primer trimestre del 2025. Articulada desde tasas arancelarias, excluyó —hasta hoy— el trasiego artístico y cultural (excepto el cine) de sus imperativos edictos.Parece que sobre este mercado tampoco han tenido incidencia dramática los conflictos armados regionales ni las tensiones geopolíticas ya que las ventas de arte mayoritarias no ocurren en los territorios involucrados.Las opiniones expresadas a Art Basel y UBS constituyen, a todas luces, una percepción optimista, pese a que durante el 2024, según lo establece el precitado documento, las ventas de arte se contrajeron en 12% respecto al año 2023, alcanzando un total de US$57,500 millones después de haber sido alrededor de US$65,000, monto que era -4% respecto al los reportados para el año 2022. Las más recientes, correspondientes al 2024, son, resaltaron los autores en su oportunidad, las más bajas desde el año 2016.En el reporte sobre consumo internacional de arte preparado por la doctora Clare McAndreu, de Arts Economics, Phd en economista del arte del Trinity College de Dublín (2001), donde también fue docente por cuatro años, se revelan tendencias a observar para potenciar el intercambio. Especialmente al referir que, pese a descender en el valor total de ventas, el número de transacciones del período fue +3%, equivalente a US$40.5 millones, a la vez que en las obras de menor precio registraron un notorio crecimiento. Es indicativo que, a la vez y por igual, tanto las subastas como los concesionarios reportaran valores de ventas inferiores entre 6% y 25%. Sin embargo, las ventas privadas en las casas subastadoras, “contrarrestaron esta tendencia, con un aumento interanual del 14%”.Dados los vínculos y las facilidades de trasiego de mercaderías existentes entre la República Dominicana y los Estados Unidos, incluyendo el trato preferencial de sólo el 10% de los impuestos recíprocos y el Tratado de Libre Comercio (DR-Cafta), las ferias de arte que tendrán lugar a partir del 1° de diciembre del 2025 representan una valiosa oportunidad para aquellos interesados en y en capacidad de expandir sus mercados ya que del monto total vendido en arte en el mundo, los ocurridos en Estados Unidos significaron el 43%, (alrededor de US$24,725 millones), cifra que es +1% interanual. Más significativa aún cuando el segundo mercado más importante por volumen económico de ventas fue Reino Unido que, aún experimentando un crecimiento interanual equivalente (+1%), representó el 18% del total vendido y China (Continental y Hong Kong) cayó en 4%, para cerrar siendo 15% del mercado total.De tal modo las ventas de arte en los Estados Unidos fueron +10% que la sumatoria de las registradas en Reino Unido y China (Continental y Hong Kong) en este período.Señala el precitado reporte que, para los Estados Unidos, “Este fue su segundo año con valores a la baja, tras una caída del 10% en el 2023, pero se mantuvo un 18% por encima del mínimo del 2020 provocado por la pandemia”.Para los artistas que necesitan definir una estrategia de mercadeo a través de la Internet puede resultar provechosa la siguiente afirmación de estos expertos: “Las ventas en línea disminuyeron un 11%, a US$10.5 mil millones en 2024, una cifra inferior a la de los últimos cuatro años, pero aún un 76% superior a la del 2019 antes de la pandemia. La participación del comercio electrónico en las ventas totales del mercado de arte se mantuvo estable interanualmente en el 18%, por debajo del pico de 25% en el 2020, pero el doble de la participación del 2019 o cualquier año anterior”.Satisface observar que el mercado internacional continúa prefiriendo a los artistas de posguerra y a los contemporáneos los cuales, combinados, concitaron el 54% del volumen total de ventas, por el número de lotes. Esto informa que el mercado continúa confiriendo una fuerte validación a los artistas vivos y contemporáneos ya que esta “categoría” concitó el 19%.El segmento dominante fue y es, sin embargo, el arte de post-guerra, cuyos montos en venta totalizaron 52% y su volumen por lotes, 54%. Juntas, las ventas de arte de posguerra y contemporáneo ocurrieron principalmente en los Estados Unidos, alcanzando el 48% del total de arte vendido en ese mercado. Disgregados fueron: Arte de posguerra: 50%; contemporáneo, 45%. En este mercado, las piezas realizadas fueron las de mayor nivel económico ya que, por número de lotes, sus porcentajes en ambas “categorías” combinadas: 20%; post-guerra, 19%; contemporáneo, 22%. Constituye una guía operativa que estos segmentos, en la escala de precio Las ferias de arte de la Miami Art WeekendLos precedentes datos revisten importancia cardinal para quienes participan en el mercado de arte, como suplidores, intermediarios, vendedores finales o asesores. Y, ante la oportunidad que el mercado estadounidense ofrece a la República Dominicana, por sus niveles de consumo, proximidad y facilidades en el trasiego de mercaderías y facilidades interbancarias, las ferias de arte que tendrán lugar en Miami podrían ser una oportunidad para actuar en un mercado más amplio, con figuras destacadas, con nuestro arte de posguerra y contemporáneo.Las ferias que tendrán lugar entonces en esa localidad son: Art Basel Miami Beach.Esta feria magna, desde su edición París 2025 (24 al 26 de octubre), se trasladará al fabuloso escenario del Miami Beach Convention Center para recibir al público del 5 al 7 de diciembre. Dividida en dos sesiones caracterizadas por enfoques específicos, exhibirá arte monumental y presentaciones de artistas emergentes, contando, desde ya, la participación de 285 galerías de arte destacando una fuerte presencia de galerías de América Latina, con representaciones más fortalecidas que en años anteriores.Al participar en uno de los conversatorios sobre el mercado de arte, llevados a cabo en la edición de la Art Basel 2024, quien suscribe preguntó sobre cómo potenciar esta presencia latinoamericana en ediciones posteriores. Nos satisface que los organizadores hayan tomado el tema como una oportunidad de cooperación mutua para lograr este objetivo cardinal de la revista “Contemporanía | Arte latinoamericano en la escena global”, que edita la Fundación Acción por el Futuro. Invitamos a los propietarios de las obras de los inmigrantes fundadores de la escuela Nacional de Bellas Artes, y de los dominicanos Paul Giudicelli, Peña Defilló, Iván Tovar, Ramón Oviedo, Ada Balcácer, Domingo Liz, Guillo Pérez y otros maestros de la posguerra, a aprovechar este escenario para inscribir nuestro arte entre las opciones a considerar. Art Miami y Art Miami Context (2 – 7 diciembre, 2025)Siendo la feria de arte “contemporáneo original y de más larga trayectoria de Miami y la segunda más concurrida a nivel mundial”, es reconocida como opción para adquirir importantes obras de los siglos XX y XXI, suplidas por acreditadas galerías globales.Con viejos contactos con los artistas, representantes de artistas y galerías de América Latina, ha sido considerada, por muchos años, como la puerta de ingreso del arte de la región al mercado estadounidense y tendrá lugar en el One Heral Plaza, frente al mar, en pleno centro de Miami. En el pasado, los organizadores informaron asistencia de 240 galerías.En su página web, también afirman que esta feria “continúa desarrollándose y atrayendo a la vasta base de coleccionistas, comerciantes de arte, asesores, curadores y museos que acuden a Miami” para la Miami Art Weekend y que año tras año las galerías participantes reportan montos de ventas crecientes, tanto en las vertientes vanguardistas, arte moderno, clásico-moderno, de post guerra, contemporáneo y de posguerra.Hasta ahora, el número confirmado de galerías que participarán en la edición 2025 asciende a 284, procedentes de 43 territorios y países, entre ellas 41 debutantes, y con la buena nueva de que también tendrá una “presencia especialmente fuerte de galerías de las Américas y nuevas incorporaciones de todo el mundo”, según los organizadores. Otras ferias en la Miami Art Weekend.También tendrán lugar durante esa primera semana de diciembre 2025 las acreditadas ferias: Spectrum Miami y Red Dot Miami, de la firma Red Wood Art Group (3-7, Mana Wynwood); Design Miami (2-7, Aqua Hotel, Miami Beach); PhotoMIAMI (5-7, Miami Art Gallery, Wynwood); Aqua Art Miami (3-7, Aqua Hotel); NADA Miami Art Fair (Ice Palace Studios); Pinta Miami (4-7, The Hangar in Coconut Grove); Stellite Art Whow Miami (3-7 diciembre).Además de estas actividades, durante esta semana las galerías de arte, los museos y los centros culturales privados y públicos de Miami llevan a cabo actividades abiertas al público y por admisión, en instalaciones públicas y privadas. Entre estos, destaca la amplia presencia de arte urbano en el denominado Design District, de Wynwood, y en el Centro de Miami.Una fascinante oportunidad para activar la exportación de arte dominicano, y rendir tributo a Tarsila Do Amaral cuya propuesta consistía en realizar un “Arte palo do Brasil do exportaçao”.