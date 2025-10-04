Miremos el presupuesto 2026

Un presupuesto récord puede ser una gran oportunidad… si se traduce en inversión real y servicios que mejoren la vida de todos. El Proyecto de Presupuesto 2026 asciende a RD$1.744 billones, equivalente a 20.1 % del PIB, con ingresos estimados en RD$1.34 billones (15.5 % del PIB) y gastos por RD$1.62 billones (18.7 % del PIB). La diferencia, RD$280,575 millones (3.2 % del PIB), se cubrirá con financiamiento. La pregunta es inevitable: ¿cómo lograr que este récord se traduzca en inversión productiva y servicios esenciales?

La ley y su flexibilidad

La Ley Orgánica de Presupuesto establece cómo se deben recaudar y gastar los recursos públicos. En la práctica, ajustes y transferencias frecuentes —a veces con poca explicación pública— hacen que el presupuesto sea flexible, pero también evidencian la necesidad de mayor transparencia y planificación anticipada.

Ejemplo: semáforos inteligentes

En años recientes, RD$1,200 millones fueron transferidos del IDAC al INTRANT para un proyecto de semáforos “inteligentes” en el Gran Santo Domingo. Posteriormente, la DGCP anuló la licitación por irregularidades detectadas. Este caso evidencia la importancia de la transparencia, el seguimiento oportuno y la planificación técnica en cada transferencia presupuestaria.

Presupuesto y déficit

Gran parte del presupuesto se destina a intereses de deuda. En 2025, casi 29 de cada 100 pesos recaudados se usan solo para pagar obligaciones pasadas. Para 2026, los intereses proyectados ascienden a RD$322,361 millones, superando incluso la inversión de capital. Esto limita el margen para inversión social y productiva, subrayando la necesidad de priorizar cada peso de manera estratégica.

Inversión de capital: un paso adelante

Para 2026 se presupuestan RD$215,285 millones (2.5 % del PIB) en inversión de capital. Aunque todavía por debajo del estándar regional, representa un paso hacia el fortalecimiento de infraestructura y servicios. El desarrollo requiere inversión efectiva en obras que transformen territorios y mejoren la vida de la población.

Controles y fiscalización

Fortalecer los controles —Congreso, Digepres y Cámara de Cuentas— garantiza que cada recurso cumpla su propósito y que las transferencias sean transparentes y justificadas.

Lecciones de la región

Países como Chile, Perú, México y Panamá aplican reglas fiscales estructurales y presupuestos basados en resultados, con monitoreo constante. La experiencia regional demuestra que no basta gastar más, sino gastar mejor y cumplir la ley con disciplina.

Cuatro reformas estratégicas

1. Transparencia trimestral: tablero ciudadano con ejecución por programa, obra y proveedor.

2. Disciplina legal: cada transferencia debe incluir informe técnico y aprobación legislativa.

3. Gasto eficiente: auditorías independientes, eliminación de duplicidades, optimización de nómina pública (473,409 empleados en instituciones centralizadas; 759,730 incluyendo todo el sector público).

4. Presupuesto por resultados: aumentar inversión de capital del 2.5 % al 3.5–4 % del PIB, mediante reducción de gastos de publicidad, revisión de exenciones fiscales y recorte de asistencialismo indiscriminado.

Comparación regional para referencia:

Panamá: 5–6 % del PIB en infraestructura

Colombia: 4 %

Costa Rica: 3–4 %

Chile: 3 % (regla fiscal)

República Dominicana: 2.5 % proyectado para 2026

Alcanzar 3.5–4 % es realista y necesario para cerrar brechas y fomentar crecimiento sostenido.

Compromiso medible en 90 días

Publicar un tablero de obras y presupuesto en línea, abierto y auditable.

Listar 50 obras críticas con semáforo (verde/amarillo/rojo) y responsable visible.

Protocolizar reprogramaciones: toda transferencia publicada en 72 horas con justificación técnica. Señal para 2026: priorizar inversión sobre propaganda.

Reflexión final

El presupuesto puede convertirse en una herramienta real de desarrollo si se aplican medidas de transparencia, disciplina legal y enfoque en inversión productiva. Con pasos concretos y controles efectivos, cada peso contribuirá al crecimiento del país y al bienestar de todos.

joaquinjoga@gmail.com