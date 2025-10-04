Una ejecución macabra

La Policía tiene el deber de ser eficaz en la persecución del delito, pero resulta inaceptable que, para cumplir esa misión, actúe aplicando a su libre albedrío un criterio de pena de muerte.

Las pesquisas judiciales y las pruebas balísticas sobre la muerte de cinco personas en La Barranquita, Santiago, han dejado en evidencia que se trató de una ejecución extrajudicial.

Once oficiales, suboficiales y clases participaron en el asalto criminal a una barbería, para luego presentar los hechos como un enfrentamiento que la patrulla hubo de repeler.

Una versión amañada pretendió justificar la masacre, hasta que las numerosas evidencias forzaron al Ministerio Público a actuar en la dirección correcta.

Este episodio viene a engrosar la larga lista de muertes de individuos en supuestos “intercambios de disparos” con la Policía en lo que va de año.

Es probable que muchas de estas muertes respondan a un mismo patrón de ejecución extrajudicial que se habría estado normalizando.

Tal proceder ha generado serios cuestionamientos al proceso de reforma policial que, con la mejor intención profiláctica, ha promovido el gobierno del presidente Abinader.

Los resultados de la investigación judicial del caso La Barranquita obligan a un reexamen del rumbo de esa reforma.

Y, más que nada, exigen una determinación más firme por parte del Gobierno para lograr que la Policía respete los derechos humanos, haciendo uso de técnicas eficientes para neutralizar a los delincuentes.