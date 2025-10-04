Una desconcertante propuesta ante la Asamblea General de ONU

El Presidente de Colombia Gustavo Petro logró estremecer con su discurso de Orden y declaraciones adyacentes en la Sede de ONU a una opinión pública inimaginable.

El presidente colombiano Gustavo Petro habla durante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el 23 de septiembre de 2025.Leonardo Munoz / AFP

Algunos medios lo describieron como recibidos entre aplausos y abucheos. Fue cáustico, como suele ser, favorecido por su innegable inteligencia y su destreza para acomodar sus juicios en palco plausible de sombra.

Sobre todo, impresionó su profunda y ya manifiesta animosidad frente al Presidente Trump “y su tiranía por imponer”, a su decir.

Me hizo recordar su agresiva temeridad un hecho ocurrido en el norte de Puerto Plata, cuando un avión de caza nuestro, a chorro, derribó otro avión colombiano en vuelo criminal cargado con media tonelada de cocaína.

Nos gobernaba entonces un anciano ilustrísimo y al frente de la Secretaría de las Fuerzas Armadas estaba un héroe nacional; éste informó al otro, que se estaba produciendo un ataque de un avión cargado de droga en rumbo cierto hacia nosotros. Ambos coincidieron en dictar la orden de derribo del vuelo criminal.

Al cabo de unos años, siendo Presidente del Consejo Nacional de Drogas, traté a un legendario Jefe de Policía colombiano, quien muy amablemente me comentó en un evento internacional “lo provechoso que había sido aquel incidente” y cómo la máxima autoridad de su país “le había comentado su complacencia”, al tiempo que me decía: “Todo consiste en que el Crimen Organizado reacciona frente al derribo de sus cargamentos siempre, considerando “territorio apache” el sitio de destino del tráfico.” “Algo que le impone la pérdida de una ruta, así como de cientos de millones de dólares en los negocios dejados de hacer, mientras exploran otra forma de traficar la mercancía de sus demoníacos provechos.”

Ahora ha venido a ocurrir que en las inmediaciones de nuestra Isla Beata se ataca y destruye una lancha cargada de cocaína y participan nuestras fuerzas de mar y aire, conjuntamente con las de Estados Unidos, y esto produce lo que llaman sus seguidores “El terremoto de Petro en ONU”.

Lo inconcebible ha sido la forma tierna en que el airado Presidente se ha referido a esos jóvenes, “previsiblemente colombianos”, “que no eran de Tren de Aragua,” según enfatizó, “como tampoco lo fueron los otros abatidos hace unas semanas por aviones y barcos norteamericanos.”

Incluso, el Presidente orador ofrece el incidente último como prueba de que se está por instalar “una Tiranía desde el Caribe, destinada a sojuzgar a toda América del Sur con el pretexto de la Droga.”

Nunca he podido oir una santificación del Crimen de Lesa Humanidad, que es la Droga, declarada por Resolución Única del año 1961, precisamente por el Organismo donde tronaba este hombre que desconcierta con sus contradicciones, si es que se piensa en lo que afirmara hace muy poco tiempo de que “toda la droga que se produce en el Catatumbo va a Haití, pasando por Venezuela y llega a República Dominicana.”

Es decir, es el mismo hombre que ahora pide abrirle juicio penal a Donald Trump. Y no sólo a éste, sino a la propia autoridad nuestra. Vale decir, imputar como cómplice al Presidente dominicano.

Creo que cometo un error al decir que nunca había oído de santificación del Crimen, pues fue ese mismo Presidente que no hace mucho tiempo declaró que “la Cocaína hacía menos daño que el whisky.” Se supone que una dosis de una y un trago del otro significa que se debe legalizar la primera y prohibir nuevamente el alcohol.

Hago un esfuerzo por no ser tan ríspido, como pudiera serlo, pero la verdad es que Colombia tiene en el puente de mando un hombre digno de estudio. Esto último lo digo no sin cierta ira contenida, pues en ocasión del asesinato de la esperanza que fuera Miguel Uribe Turbay, desde la Casa de Gobierno salió aquella expresión siniestra de que “en realidad, se trataba de un riesgo de todo el que anda y participa en política”. Se diría, “gajes del oficio.”

Faltó la ternura con que él se refiriera “a los jóvenes asesinados en el Caribe por la inminente tiranía de Trump.”

El hecho es que cada vez que recuerdo los asesinatos de don Alfonso Reyes Echandía, Presidente de la Corte Suprema de Colombia, junto a sus demás jueces compañeros y mártires, en sus Despachos, por el Movimiento M19, quemando los archivos de todas las Extradiciones del mega narco colombiano, confieso que siento algo más que las náuseas al ver este presente lamentable.

Donald Trump y su tormenta misionera declaró a los Carteles de la Droga “Organizaciones Terroristas”, muy ofendido por los devastadores estragos que están produciendo en Estados Unidos el Fentanilo y las otras drogas, “benignas”, al parecer del señor Presidente de Colombia.

Está en pie de guerra y nosotros aquí, creyendo en la veracidad del Presidente de Colombia, cuando hizo aquella afirmación sobre las nueve toneladas de droga detectadas en Punta Caucedo, “que no venían de México” “ni de Guatemala”; “que eran del Catatumbo, por las rutas conocidas.”

Y así pretende el Presidente de Colombia que las palabras del nuestro en ONU, relativas a que “todo cuanto está ocurriendo en Haití es un alto peligro para la seguridad nacional” queden en el aire, como una bufonada, y que todas nuestras armas permanezcan descargadas, porque no tenemos defensa alguna que hacer.

Se equivoca el Presidente de Colombia, desgraciadamente, una vez más. Lamentable error de un hombre importante.