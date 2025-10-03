La violencia en las escuelas (1)

En los últimos años se ha venido incrementando el problema de la violencia en las diferentes regiones del país. Estas se manifiestan de diferentes maneras: bullying, falta de compañerismo, discriminación, discusiones, riñas, atropello a compañeros y violaciones.

Muchas de estas acciones se manifiestan de una manera sádica, llegando al colmo de producir la muerte de compañeros, como ocurrió hace pocos años dentro de una escuela, y el caso de una compañera a otra, como ocurrió el año pasado en el sector Los Girasoles.

Lo más grave de estos casos es que no se observan cuales medidas adoptan los profesores y directores de las escuelas para resolverlas.

• Causas que influyen en la violencia en las escuelas.

Son varios los factores que inciden en este gran problema:

• Violencia en la sociedad.

Cada día quedamos más sorprendidos de casos de violencia espeluznantes que ocurren en las diferentes regiones del país, incluyendo la zona rural, provocando la muerte de ciudadanos y a veces familiares, por motivos baladíes, como por ejemplo el roce de un vehículo, la deuda de sumas mínimas, herencia de patrimonio familiar, y lo más grave aún es como la prensa escrita y de televisión, exponen con detalles la realización de crímenes, incluyendo la forma como se realizaron, lo cual desde mi punto de vista despierta la parte animal de ciudadanos de diferentes edades, incluyendo adolescentes.

• Violencia en los hogares.

Cada vez se hace más visible el desarrollo de acciones de violencia que ocurren en los hogares, los cuales incluyen: discusiones por motivos intranscendentes, violencia psicológica, violencia física, incluyendo en muchos casos la muerte. Desgraciadamente, estos hechos ocurren en presencia de niños, los cuales pueden considerar los casos como normales o rutinarios, pero también provocarles traumas y otros efectos psicológicos que repercutirán en sus vidas presente y futura.

• Niños afectados por la violencia en el país.

De acuerdo con un estudio reciente de UNICEF, el 63,5 % de los niños de entre 1 y 14 años en la República Dominicana se encuentran afectados por actos de violencia en el hogar, una cantidad alarmante que debe preocupar a todos los sectores de la población por las consecuencias presentes y futuras que afectarían la convivencia y la armonía en una sociedad en vía de desarrollo.

• Posibles causas que influyen en la violencia en los diferentes sectores.

Entre otros, consideramos que las causas más sobresalientes lo constituyen el bajo nivel educativo de una gran masa de la población, y especialmente en los sectores más vulnerables y la pobreza que afecta un gran sector de la población, lo cual le impide satisfacer sus necesidades básicas, la deficiencia de servicios fundamentales, como vivienda adecuada, higiene en los sectores, agua potable, energía eléctrica permanente, servicio de salud asequible y la baja posibilidad de alimentación imprescindible tanto para niños como para adultos. Considero que además de esos grandes factores, influyen otros de no menor importancia, como son: irrespeto a la dignidad de las personas, falta de resiliencia para enfrentar los problemas que les afectan, poco control emocional, falta de tolerancia, insensibilidad social. De igual modo considero que la población está bombardeada por la difusión de acciones que promueven la violencia, como videos, redes sociales y la prensa escrita, con la descripción detallada de crímenes y otras acciones que afectan a personas de poca edad o con poco nivel educativo.

•Sectores responsables de enfrentar el problema de la violencia en el país.

Varios son los sectores que están obligados a contribuir en la solución de este problema. Entre estos: el Gobierno a través de los diferentes ministerios, el Poder Ejecutivo con la creación de leyes basadas en datos reales y factibles de su aplicación, así como la supervisión al cumplimiento de las leyes relativas al problema, las asociaciones de diferentes características como gremios, asociaciones de profesionales, las familias y por supuesto la escuela.

En el próximo artículo, continuare profundizando sobre este tema.