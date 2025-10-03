Trabajo y reciprocidad

En los últimos años se ha hecho más evidente un choque generacional en la manera de concebir el trabajo y el camino hacia el éxito profesional. Décadas atrás era común aceptar largas jornadas, ambientes poco favorables y sacrificios personales con la esperanza de que, con el tiempo, todo ese esfuerzo se tradujera en un ascenso o en una mejora salarial. Esa era la regla no escrita de la época: aguantar primero para cosechar después.

Hoy, sin embargo, los jóvenes llegan al mercado laboral con una mentalidad distinta. Se forman con carreras, maestrías, cursos y actualizaciones constantes. Dan el 100% en sus funciones y, al mismo tiempo, esperan una reciprocidad inmediata. No porque desconozcan el valor del proceso o teman a él, sino porque saben lo que valen y lo que aportan, y entienden que la retribución debe ir de la mano con ese esfuerzo. Yo soy de esa generación impaciente, pero consciente de que crecer es lo urgente.

En República Dominicana este tema se agudiza porque los empleos bien remunerados son escasos, especialmente en el sector público, y la llamada “fuga de cerebros” entre los más jóvenes es cada vez más notoria. ¿La razón? Un profesional de entre 20 y 30 años, bien preparado y con las habilidades blandas e intelectuales necesarias para asumir responsabilidades, no se conforma con menos de lo que sabe que puede lograr.

Lo lamentable es que muchas instituciones y empresas demandan excelencia, pero no están dispuestas a invertir en el talento humano que constituye la base de su propio crecimiento.

Es tiempo de repensar los viejos hábitos, dejar atrás modelos de pensamiento obsoletos y reconocer que la disciplina, la creatividad, la entrega y el compromiso no tienen edad. Todos fuimos, somos o seremos jóvenes. Valorar desde ahora a quienes comienzan su carrera profesional es también apostar por el futuro del país.