Una sugerencia fraterna sobre las homilías

Sin ánimo de juzgar, y mucho menos de señalar, comparto una sugerencia nacida del deseo de que la Palabra de Dios llegue con claridad, fuerza y sentido a los fieles. He pedido muchas veces al Señor que no me meta donde no me importa, pero esta vez no se trata de curiosidad, sino de responsabilidad como cristiano.

Algunos sacerdotes no tienen el don espontáneo de la palabra. No todos han sido llamados a predicar con fluidez, pero todos han sido enviados a proclamar con fidelidad. Por eso, con humildad lo digo: si el don no acompaña, que al menos no falte la preparación. Leer una homilía bien escrita es mejor que improvisar sin rumbo, repetir sin ilación o terminar diciendo mucho sin decir nada.

La homilía no es un espacio para compartir ocurrencias, ni para repetir lo ya leído, ni para añadir opiniones ajenas al misterio celebrado, tampoco una catequesis. Es parte de la acción litúrgica. Su función es ayudar a los fieles a comprender mejor la Palabra y a vivirla.

El Papa Benedicto XVI insistía en que lo importante no es hablar mucho, sino mostrar a Cristo, centro de toda homilía. Preparar con oración, meditación y orden el mensaje es también un acto de caridad hacia la comunidad.