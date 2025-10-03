El Salto de la Pulga

1 Demostrando estar asesorado y portando abogado, el hombre del seguro picó adelante poniendo un colchón para el golpe que sabe le caerá. El follón es grande.

2 Temístocles Montás quería que, en la asamblea de la ONU, Abinader pidiera condenar a Israel por lo de Gaza. ¿Se le habrán metido gusarapos en la cabeza?

3 El Gobierno incineró más de dos toneladas de materia prima que sería usada para la fabricación de medicamentos falsos. ¡Debieron incinerar también a los falsificadores!

4 El agua del acueducto de Bonao tiene semanas llegando color tierra. Se rumora, es porque le están haciendo cortes a la falda de la montaña, para hacer solares… ¿de quién?

5 Sería interesante saber cómo el Intrant invertirá los $1,500 millones de pesos donados por la Unión Europea “para mejorar el transporte urbano”. Ojo con eso.

6 Llueven las quejas contra el personal del consulado dominicano en Boston. Los tildan de “infuncionales”.

7 Es más que sospechoso, que solo los comercios chinos tengan “irregularidades estructurales” que los mantiene cerrados. Ahí hay algo más…

8 Guillermo Caram, quien nunca se envolvió en jugadas deshonestas, porque no permitía que tránsfugas políticos lo hicieran cómplice, merece un homenaje póstumo del Senado y Participación Ciudadana.

9 Maduro, asustado, dice que si E.U. ataca a Venezuela, se desataría una guerra en todo el continente. ¡Qué muchacho más ameno!

10 La decisión de dejar fuera de la Cumbre de las Américas a Venezuela, Cuba y Nicaragua, es señal de que Trump vendrá.

11 “La ONU aprueba nueva fuerza contra las pandillas en Haití”. Ajá, pero, ¿formada por quiénes? ¿y los cuartos? ¿y para cuándo? ¡Haití no puede esperar!

12 El presupuesto del Estado para 2026 será de $1.7 billones, sin contar con la partida complementaria que siempre aparece cuando se ve que no alcanzará. ¡Vivan los bonos y los préstamos!

13 Abinader debe nombrar una comisión técnica que le diga la verdad sobre el Ingenio Porvenir. Hay sólidas versiones encontradas y $1,500 millones gastados.

14 Se creía que los “atrones” ocurrían en luna nueva, pero un estudio en Finlandia, basado en 2,605 suicidios, evidencia que la mayoría de mujeres premenopáusicas se suicida en luna llena.

15 Con el retiro de Nikauly de la Mota de la política, la democracia dominicana está de duelo, porque pierde una potencial presidenta de la república.

16 Que sirva de lección lo de Vakeró, quien subió en hombros confiado en que, si resbalaba, los fanáticos no lo dejarían llegar hasta el piso. ¡Lo dejaron!