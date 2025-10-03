“Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía”, Santiago 3:17.

¿Cómo alcanzar sabiduría de Dios? ¿Cómo vivir sabiamente en un mundo saturado de conocimientos e inteligencia? O como pregunta el autor: “¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?”.

Hoy, cuando la tecnología y la ciencia avanzan y conmueven, es cuando más necesitamos la verdadera sabiduría de Dios. Sin duda, esa que da buenos frutos.

La sabiduría de lo alto se describe aquí con ocho condiciones. Incluyendo aquella que se manifiesta sin hipocresía.