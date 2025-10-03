El problema del gato

Hay tantas cosas que desconocemos en torno al Gato de Schrödinger, que lo de menos es saber si está vivo o muerto. Eso es un problema de la Interpretación de Copenhague, un postureo de Bohr y Heisenberg con aires de diletantismo teórico. Encerrado el gato en la caja, ocurre una superposición cuántica en la cual, una masa –contra intuitivamente– se manifiesta en dos estados posibles, pero diferentes.

Adentrarse en la física cuántica es caminar en medio del pantano de las incertidumbres, por lo que, para rebatir a Einstein, Schrödinger diseñó la trampa mental del gato dentro de la caja. Sobre este, desconocemos su estado (vivo o muerto) hasta tanto no abramos la caja, pero, hasta entonces, podemos decir que está vivo o muerto, o, lo que es lo mismo, que se superponen dos estados.

Lo del color del gato o la raza, nunca se dijo; tampoco la marca de la bebida que tomaba Schrödinger al momento de formular el experimento mental… Lo cierto es que, el mismo sirvió como base para un fructífero intercambio epistolar, donde los científicos debatían sobre el estado de la materia en un escenario de incertidumbre y desconocimiento de todas las variables. Despejar incógnitas como esas puede servirnos para saber si el gato está vivo o no, o también para descubrir los porqués de muchos comportamientos desconocidos de la mecánica celeste.

A veces pienso en Schrödinger, o más bien, en su gato. En la idea de que, así como pueden existir dos estados, también es porque existen dos gatos –el vivo y el muerto–, y no necesariamente uno que se manifiesta de dos formas diferentes. El experimento sirve como base teórica para entender la ubicuidad, esa manifestación de poder divino que permite estar en dos o más lugares simultáneamente; aspiración suprema de nigromantes y magos, que sólo las deidades omnipresentes pueden ejercer.

Mi mente vuelve al taponazo de la Lincoln con Pastoriza y miro el carro que está delante. Es uno igual que el mío, y, entonces, me hago la misma pregunta que siempre me hago: ¿Estoy manejando mi carro o también estoy manejando el otro carro, el que me queda delante?

Lanzada al ruedo la interrogante, la mente divaga rozando la locura, pero consuela saber que a Schrödinger le dieron el Nobel de física –en 1933–por la ecuación que lleva su nombre, y, aunque nadie dijera nada, esencialmente, se lo dieron por el gato. Entonces, pensar si estoy en mi carro o en el otro, revela la importancia y impertinencia de la pregunta, pues, obviamente, estoy en los dos al mismo tiempo.

Los sistemas cuánticos se caracterizan por su tendencia hacia la complejidad, incertidumbre y redundancia; y, si antes eran dos carros, en el carril opuesto viene otro carro igual, en sentido contrario (conmigo dentro, supongo). Tres carros iguales y yo manejándolos todos al mismo tiempo. Como en “Borges y yo”, no sé quién escribe esto.