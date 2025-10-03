Deben decirlo todo

Siempre escuché decir que para un malo es necesario malo y medio. Escuché siempre decir a mi papá que en este país al bueno le dicen pendejo, y al educado homosexual.

Había que decirle al país todo lo que pasó en el gobierno durante 20 largos años, principalmente en los 8 del Danilato familiar que superó al maestro y todos los gobiernos, incluidos Trujillo y María Martínez, entre los más destacados. Pero el presidente Luis Abinader dijo que no era bueno, ni saludable exponer ante el país ese latrocinio de Estado y menos en medio de una pandemia y un gobierno quebrado y cerrado, la hora era de trabajar. Y se trabajó y los dominicanos salimos más que airosos de la gran crisis, pero se debió decir que había un Ministro con un gatico que dormía y comía en un hotel 5 estrellas para animales de ricos y costaba miles de pesos mensuales al pueblo dominicano. Pero había igual que decir los millones en gasolina, dietas y restaurantes entre otras barbaridades.

Pero la decencia de Luis no lo permitió.

Creo que es hora de salir al ruedo, de defender un gobierno y un presidente elogiado y reconocido por el mundo.

Y más que todo alejar del poder definitivamente al maestro y a sus alumnos.