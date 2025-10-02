Tasa de interés y riesgos cambiarios

Primer Tiro

La Reserva Federal (Banco Central de E.U.) redujo su Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos básicos, y el Banco Central domestico acaba de hacer lo mismo, lo que significa que la diferencia entre ambas métricas se mantiene constante, en el nivel de 1.25%. Dicha diferencia es uno de los factores determinantes de la distancia entre la tasa de interés existente entre ambas economías, la que a su vez, desde el punto de vista de un inversionista, debe reflejar la devaluación esperada, y el riesgo que representa mantener inversiones en el país, en vez de en Estados Unidos. Con una devaluación esperada de un 3%, y un riesgo/país promedio de 3.5%, el valor actual de la citada diferencia está muy distante del mínimo del 6.5% requerido según la teoría de la paridad de interés. El riesgo de tasa de interés está asociado a la perdida que puede producir la probabilidad de que la misma pueda aumentar o bajar ante una determinada posición de inversión: un inversionista con inversiones a largo plazo con tasas fijas experimentará una perdida si la tasa de interés sube, y viceversa.

Segundo Tiro

Hay otro riesgo también asociado a la tasa de interés, y es el de la devaluación esperada: el inversionista que espera que la misma aumente, demandará una mayor tasa de interés por sus inversiones en moneda nacional. La diferencia existente en cualquier momento entre la TPM de la Reserva Federal y la del Banco Central domestico puede considerarse como un indicador indirecto de la vulnerabilidad cambiaria, y mientras menor sea dicha diferencia, medida con relación a la suma de la devaluación esperada y el riesgo/país, mayor es dicha vulnerabilidad, la cual, según los resultados del nuevo balance macroeconómico, no ha cambiado. Tómese en cuenta ahora la amenaza o probabilidad de un aumento del tipo de cambio, la cual, en el marco aquí analizado, es subjetiva y depende de cómo cada inversionista de manera individual evalúa e internalice las externalidades del nuevo panorama. El aumento o disminución de la alta volatilidad cambiaria observada, dependerá esencialmente de este proceso.

Tercer Tiro

La decisión de reducir 25 puntos a la TPM refleja una política monetaria expansiva, pero la de retirar RD$ 20,074.8 millones de la liquidez del sistema mediante la colocación de notas en la subasta del mismo día de ayer, es contractiva. Si a pesar de esa señal contradictoria los inversionistas esperan que el Banco Central tolere una devaluación máxima de un 3%, entonces estos podrían estar demandando una tasa de interés mínima del 11%, todavía por encima del 10% máximo aceptado por la institución emisora por los títulos a cinco años en la citada subasta, lo cual significa una probabilidad mayor que cero de un movimiento hacia la dolarización de inversiones en pesos. Los balances se miden simultáneamente, y existe una probabilidad significativa de que el de la Reserva Federal cambie hacia una ponderación de la inflación mayor que la del desempleo, en cuyo caso las tasas de interés en E.U. empezarían a aumentar. El riesgo cambiario es el producto de la amenaza y la vulnerabilidad cambiaria, y aunque estas no dependen solamente de las expectativas de los inversionistas, las mismas estarían fuertemente influenciadas por la credibilidad de las posibles reformas de la nueva programación macroeconómica que demanda el nuevo panorama.