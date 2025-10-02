Protectores en nuestro camino

Celebramos hoy a los Ángeles Custodios, esos amigos que Dios ha puesto junto a cada uno de nosotros para que nos acompañen y defiendan.

Son mensajeros del cielo, siempre atentos a nuestras necesidades, que reciben de Dios la misión de protegernos y guiarnos en el camino de la vida.

Al salir al mundo, nos exponemos a grandes peligros: accidentes, tentaciones, violencias y tantas situaciones inesperadas.

Por eso es bueno invocarlos siempre, especialmente al salir de casa, al conducir, viajar o caminar por las calles. Ellos cumplen la misión de protegernos y guiarnos, porque así lo ha querido Dios.

Confiemos en su presencia, nunca estamos solos, tenemos un ángel guardián a nuestro lado.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.