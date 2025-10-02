Jugando con fuego

La circularidad de la historia ha atormentado a filósofos y religiosos de todas las religiones, épocas, culturas. Persiste la creencia de que esta se expresa a través de hechos que se repiten, donde sólo cambian contextos y personajes, mientras el guion permanece.

Ahora que está de moda la historiografía sobre la República de Weimar, subsiste la pregunta de si el interés radica en comprender el periodo que dio origen a Adolfo Hitler y la Segunda Guerra Mundial, o, por el contrario, explicar cómo las democracias son desarmadas desde adentro. La caída de la República de Weimar ejemplifica cómo ascienden liderazgos que, con los instrumentos institucionales puestos a su cargo, socavan desde adentro esas instituciones.

Para los habitantes de las periferias imperiales, la realidad consiste en tratar de sobrevivir a sus desafíos cotidianos; las repúblicas periféricas están ajenas a las discusiones que se dan en el centro. Ahora que la Guerra de Ucrania muestra todos su matices; que queda claro que no es una lucha entre Rusia y Ucrania, sino entre Rusia y toda la OTAN; ahora que el mundo se fragmentiza; que nuevos bloques se definen; también surge una nueva Pax Armada.

Ya hemos vivido esto anteriormente. El período anterior a la Primera Guerra Mundial sirvió para dotar de armas a los discursos que asolaban el continente europeo. Cuando el marco mental cambia, hay que estar alertas, y hoy, un nuevo discurso “recorre el mundo”: el discurso guerrerista.

Que se cambie el nombre de “Departamento de Defensa” hacia “Departamento de Guerra”, dice mucho… en realidad, lo dice todo. Habla de una nueva concepción del uso de la fuerza militar que no se escuda en palabras o sofismas. Las palabras del presidente Donald Trump y el secretario Hegseth –en Quantico–, dejan bien claro a los militares “a dónde van los tiros” (y nunca mejor dicho).

El marco mental determina las palabras, y estas se reflejan en acciones. Cuando el discurso de la paz cambia hacia el de la guerra, los militares saben lo que tienen que hacer... La “Trampa de Tucídides” sigue funcionando a la perfección. Los centros imperiales piensan como pensaba Roma; “si quieres la paz, prepárate para la guerra”.

La diferencia es que, esta vez –quizás–, la guerra es vista como fin, no como medio para alcanzar un propósito político; y que el liderazgo planetario no está a la altura de los desafíos. En su momento, un veterano militar como Eisenhower advirtió sobre el Complejo Militar Industrial, señalándolo como una de las principales amenazas a la democracia norteamericana.

Subvertidas las fronteras, desideologizado el debate, la máquina de picar carne está a punto; las fábricas de armas comienzan a fabricar y los arsenales empiezan a llenarse.

El discurso belicista comienza a imponerse y ya sabemos que "Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo” (Wittgenstein), tan sólo hace falta otro absurdo Sarajevo.