Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Opinión

Pensando

Impunidad, cómplice de la corrupción

Avatar del Ricky Noboa
Ricky Noboa

En la sociedad, la mediatización cuenta con actores que justifican los daños causados por el incumplimiento político y social, en soluciones que caen como espada de Damocles en los hombros de los contribuyentes, para resolver la impunidad que valoran y mantenerse en los poderes facticos que solo les interesa transferir a las cargas impositivas, la preservación intocable de sus intereses grupales. La connivencia orienta las decisiones de los gobernantes e influyen en ella. 

La mediatización tiende a definir la realidad y dibujar el horizonte político, disimulando el mundo real sin la intención de mostrarlo. 

La realidad no se oculta, somos nosotros los que la negamos. 

El terrorismo es clandestino y subversivo por naturaleza a través de atentados, para afirmar su dimensión política de oposición y conquista de poder. La delincuencia organizada y política es en esencia parasitaria y encubierta. 

Su naturaleza depredadora la obliga a actuar con discreción, con base en la mediatización. 

Su abrigo es la impunidad frente a una situación transitoria y forzosa de cara a eludir los peligros que experimentan frente a una verdadera justicia independiente. 

El terrorismo propugna confrontación. La corrupción política actúa en la simulación y el parasitismo criminal tras bambalinas, ocultada en la discreción creada por la impunidad. 

Parte de este entramado es confundir la democracia con el apego a la constitucionalidad y no con el deber ineludible de transparentar y respetar el erario público, enteramente propiedad del pueblo que elige a sus gobernantes. 

De ahí, la perdida de ideología y la connivencia que deja la indignación del incumplimiento de las promesas políticas. La impunidad, el alimento de la corrupción.

Tags relacionados