¡Muy bien!

Aunque estas letras se hacen basándome en noticias sueltas, ya que la información transparente y oportuna no es el fuerte de este gobierno, todo indica que los trabajos que se realizan para disminuir robos, homicidios y otros delitos desde las cárceles de República Dominicana darán resultados.

En 2024 el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones donó 300 millones de pesos para la compra de bloqueadores de señales. Hasta ahora se ha anunciado la instalación en cinco cárceles de las 41 existentes. El problema ha sido que la mayoría de los recintos están rodeados de sectores y esto impide su instalación. Sumado a esta medida el año pasado se anunció la construcción de 25 recintos penitenciarios para sustituir cárceles del viejo modelo. Este mes inició una licitación para construir 10 reclusorios. Esperemos que los mismos estén en lugares apartados.

Por último, el cierre de la verificación de todos los teléfonos prepagos en las diferentes compañías telefónicas generará, de acuerdo a Guido Gómez Mazara, que de ahora en adelante esté prohibida la venta de tarjetas SIM en las calles, la suspensión de todos los teléfonos que no fueron verificados y la apertura de números, con cédula de en mano directamente en las estafetas de las compañías.